Los torrenciales aguaceros y deslaves de las últimas horas acabaron con 88 viviendas situadas en Puerto Carayaca, estado Vargas. Los vecinos están con el alma en las manos.

Según reportes oficiales, hasta la mañana del sábado había perdido la vida. Se trata de Yhon Aurelino Velásquez Rodríguez, de 37 años de edad. El cadáver emergió tres días después de ser arrastrado por las aguas en el sector Zapateral.

Sin embargo, vecinos temen nuevos decesos. Aseguran que otras tres personas se encuentran desaparecidas. El gobernador Jorge Luis García Carneiro señaló que sólo 35 casas quedaron afectadas, tras luego del desbordamiento del río. Vargas parece un lodazal.

Las lluvias también afectaron viviendas en comunidades como Picure, Las Salinas, Playa Sapito y Mediterráneo Costa Linda. Todos estos sectores están situados al occidente del litoral central. Carayaca es una de las más afectadas.

Muchas casas quedaron destruidas en Puerto Carayaca, en el estado Vargas, tras varios días de intensas lluvias #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/LqDzwjRfCM — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) October 20, 2018

Carayaca embestida

Las precipitaciones también provocan constantes derrumbes. Con ello se reportan caídas de postes y torres de electricidad. Amplios sectores permanecen sin energía eléctrica desde hace varios días. Además se encuentran incomunicados debido a que carecen de telefonía fija e Internet. Las comunicaciones mediante teléfonos móviles también permanecen interrumpidas.

No obstante, las autoridades locales insisten en que no hay emergencia alguna. Por su parte, los bomberos señalan que no se dan abasto para atender los llamados de emergencia. El transporte público también se encuentra interrumpido debido a los deslaves. Las personas caminan largos tramos en busca de alimentos y agua potable. La gente en Carayaca teme una nueva embestida de las lluvias.

PELIGRO DE DESLAVE EN VARGAS Ayer fue la quebrada de Carayaca q se desbordó llevándose todo x delante. Observen como esta el Río la Guzmania en Macuto Los bomberos no tienen equipos para poder afrontar una tragedia de grandes magnitudes pic.twitter.com/PdkLeitP31 — Sol Rojas (@sol651) October 20, 2018

Por lo pronto, las lluvias persisten en la entidad varguense. Las actividades comerciales se mantienen afectadas. El suministro de alimentos sufre una considerable merma en razón a la precariedad de las vías de comunicación.

Las autoridades esperan que para las próximas horas disminuya el fenómeno atmosférico y en consecuencia disminuyan los deslaves. Desde el pasado jueves los aguaceros son ininterrumpidos.

Lugareños de distintas comunidades como Naiguatá solicitan ayuda gubernamental para paliar la crisis. Piden agua potable y comida.

