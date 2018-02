Venezolanos posicionan etiqueta Chavismo-MUD

Freddy Bernal, actual ministro de Agricultura Urbana, fue designado por el gobierno nacional como el nuevo “protector” del estado Táchira. Así como Elías Jaua es el “protector” del estado Miranda.

El anuncio lo hizo el ex mandatario de la entidad andina, José Gregorio Vielma Mora, a través de su cuenta en Twitter donde aplaudió la decisión del presidente venezolano.

Tras el nombramiento el también secretario general de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) agradeció el nombramiento y aseveró que protegerá al Táchira como le enseñó el fallecido expresidente Hugo Chávez Frías.

También puedes leer: Los perniles no llegaron a Venezuela por culpa de Colombia

De igual manera, la gobernadora de la entidad Laidy Gómez, reaccionó en su cuenta en la red social al expresar que no va a “chillar”, ni se “va a cortar las venas” ante la nueva figura de Bernal en la entidad que ella preside. Ratificó que a ella la autoridad se la dio el pueblo a través de los votos.

No me voy a cortar las venas, ni voy a chillar por “Protectores” en el Táchira , yo sigo TRABAJANDO por mi estado, ese cuentico de abandonar Gobernaciones conmigo NO VA! a mí la autoridad me la dio EL PUEBLO y fue con VOTOS 🇻🇪