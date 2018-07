Transportistas caraqueños decidirán esta semana si participarán en censo

José Guerra economista y diputado de la Asamblea Nacional (AN) manifestó que el bolívar debe estar anclado al dólar y no al petro como la sugirió el presidente Maduro; ya que esta criptomoneda no es aceptada en el mundo.

El diputado de la AN destacó que “la Constitución en su artículo 12 establece que, todos los yacimientos petrolíferos son de dominio público imprescriptibles e inalienables; no se pueden traspasar ni vender porque es ilegal”.

El economista sentenció que el barril de petróleo obtiene valor cuando es extraído, procesado y colocado en el puerto; no en el subsuelo.

Con respecto al anuncio oficial del 20 de agosto que entrará en vigencia el nuevo cono monetario; el diputado dijo que ambas monedas deben convivir al menos seis meses juntas para que puedan contarse con suficientes billetes.

Guerra consideró que las medidas del Gobierno no derogan la hiperinflación; para combatirla es necesaria una combinación de políticas fiscales. “El Gobierno no puede gastar todo lo que no le ingresa”, expresó.

El economista expresó que los 300 millones de dólares que se invirtieron en el nuevo cono monetario, cuyos billetes provienen de Suecia e Inglaterra, pudieron destinarse para cubrir alguno de los otros tantas precariedades que existen en Venezuela.

ACN/ El Carabobeño/ Yessica Suarez

