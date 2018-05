Tomás Aguilera: ”Este año debemos consagrarnos”

El veterano Tomás Aguilera ve con buenos ojos esta nueva etapa de Trotamundos BBC, que está marcada por el regreso del entrenador Jorge Arrieta a la dirección técnica del equipo del Cabriales.

”Un año más, optimista para buscar ese campeonato y a seguir trabajando a pesar de la limitación del tiempo que tenemos”, indicó Aguilera, quien tiene 11 temporadas junto al ”Expreso Azul”.

”Este año donde tenemos que consagrarnos como el equipo campeón”, dijo el experimentado ala pívot.

Aguilera se ha caracterizado por ayudar y darle consejos a los atletas más jóvenes que apenas empiezan en el baloncesto profesional, acerca de eso, dijo que ”los jugadores de mayor jerarquía deben apoyar a los novatos para que ellos también evolucionen como jugadores. Nosotros los de más trayectoria debemos transmitirles todos los conocimientos que hemos aprendido”.

El jugador además expresó su agrado por el regreso de Arrieta al equipo carabobeño, y piensa que al mando del coach zuliano Trotamundos puede volver a ganar un campeonato.

”Yo creo que este es el año vamos a hacer mejor las cosas, yo sé que él (Arrieta) va a destacar más que la última vez que estuvo con nosotros”, agregó.

A Aguilera varias veces se le ha tocado del tema del retiro, con 40 años de edad, es inusual que un jugador se mantenga al máximo nivel. Pero el pívot aseguró que no dejará los tabloncillos hasta que el ”Expreso Azul” vuelva a la cima de la LPB.

”No me voy a retirar hasta que Trotamundos vuelva a ganar un campeonato, lo dije hace cuatro años”, manifestó el basquetero. ”Me siento bien y lo más importante es que me he librado de las lesiones”.

En todo caso, Aguilera demuestra año tras año que es una pieza importante para el conjunto azul, la temporada pasada se ganó los minutos por parte del entrenador Rubén Magnano, y en esta zafra está listo para aportar en lo que pueda. ”Voy a seguir esforzándome para darle lo mejor de mí al equipo, mientras yo pueda aportar en la cancha daré lo mejor de mí”, sentenció.

José Quintero/ACN