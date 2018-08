Testimonio de un sobreviviente del tiroteo en Jacksonville

Drini Gjoka fue uno de los participantes en el torneo de videojuegos que terminó en tragedia el día de ayer en Jacksonville. Después de sobrevivir al tiroteo contó su testimonio.

A través de diferentes publicaciones en la red social twitter; Gjoka cuenta su experiencia y como influirá este acontecimiento sucedido en el GLHF Game Bar de Jacksonville. Su primer tweet expresa que “Soy literalmente muy afortunado. La bala me golpeó el pulgar”.

Seguido manifestó que se encontraba en el peor día de su vida y que ya no iba a dar nada por contado; debido a que la vida se puede acabar en un segundo. También manifestó su cariño a todos los seguidores de twitter; ya que es un jugador reconocido de Madden NFL. “Si no lo he dicho antes, lo diré ahora. Los amo a todos, chicos”.

El día de hoy subió en la misma red social una declaración escrita a través de una imagen. Primero que todo empezó expresando sus profundas condolencias a las familias de Taylor Robinson y Eli Clayton, victimas fatales del tiroteo. Continuó deseando una rápida recuperación a todos los heridos.

Por ultimo manifestó que se encontraba seguro en su casa con su familia; al mismo tiempo que agradeció todos los mensajes de apoyo que recibió desde el día de ayer.

¿Quién fue el autor del tiroteo?

Su nombre es David Katz, de 24 años y tenía domicilio en Baltimore, Maryland. Destacaba su carácter reservado en los eventos. “Se mantiene en lo suyo, es un hombre de negocios. No está aquí para hacer amigos”, fue la descripción de comentaristas que lo observaron en una competencia del 2017.

Un comisario encargado de la investigación agregó que el atacante actuó solo y no se sospechaba de otros cómplices en el tiroteo, que dejó además 11 heridos. Todavía no se ha verificado si el arma usada fue comprada legalmente.

ACN/El Nacional/Twitter

