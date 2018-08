Vecinos de Naguanagua se quejan por más de 15 horas sin electricidad

El día de hoy, vecinos del municipio Naguanagua han denunciado a través de redes sociales que llevan más de 15 horas sin servicio de electricidad.

El apagón ocurrió en horas de la tarde del día domingo; y hasta los momentos los habitantes del municipio desconocen el motivo de este fallo eléctrico; ya que las autoridades no se han manifestado al respecto.

Aproximadamente a las cinco de la tarde del domingo ocurrió el apagón en Naguanagua. Para algunos sectores el servicio eléctrico volvió de inmediato, para otros al pasar las horas; mientras que en otras comunidades la electricidad regresó en una sola fase.

No obstante, han pasado más de 15 horas y muchas familias de esta jurisdicción no cuenta con electricidad; tal como lo reportan a través de sus cuentas Twitter, en las urbanizaciones Carialinda, El Cafetal, Los Candiles; parte de Las Quintas, Rota Fe, La Campiña, El Pinar. Hay que destacar que el día de ayer Naguanagua no fue la única zona de Carabobo que se vio afectada con el corte de electricidad.

Joven se pierde en el Cerro Casupo

Diego Betancur Jurado; un joven de 18 años se extravió en el Parque Municipal Casupo debido a la inexperiencia.

Según declaró Jacobo Vidarte, vicepresidente de Sistema Integrado de Emergencias, Desastres y Apoyo a la Gestión de Riesgos en Carabobo; Betancur subió el cerro en compañía de tres amigos.

Una vez que los amigos llegaron a la cima, notaron que faltaba un integrante. Inmediatamente avisaron a los funcionarios de Protección Civil presentes en el lugar. Ya informados, se desplegó una comisión de 29 efectivos conformados por el Sistema Integrado, Brigada de Rescate y Auxilios Médicos; el Instituto de Búsqueda y Salvamento, la Unidad Técnica de Comunicaciones y la Policía Municipal de Valencia.

Después de tres horas de búsqueda, localizaron al joven en una parte enmontada de la Urb Prebo III. Tras la evaluación pertinente, Betancur fue llevado hasta su residencia en perfecto estado.

ACN/El Carabobeño/Notitarde

