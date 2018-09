Una mujer que contemplaba el sosiego del día; fue interrumpida por imágenes aterradoras al descubrir a una serpiente con dos cabezas paseando en el jardín de un vecino.

En Woodbridge, estado de Virginia, EE.UU una residente ha avistado en el jardín de sus vecinos una criatura extraña y aterradora: una serpiente cabeza de cobre con dos cabezas, informa rt en su portal digital.

Este reptil venenoso perteneciente a la familia de las víboras es un hallazgo “extremadamente raro” en la naturaleza, puesto que le es difícil sobrevivir con una mutación de esas características, comentó a USA Today el herpetólogo J.D. Kleopfer. El ejemplar hallado en Virginia es joven (tiene dos semanas de edad) y mide tan solo 15 centímetros.

Muchos internautas quedaron aterrorizados por esta serpiente tan rara. “De esto es de lo que están hechas las pesadillas”, comentó en Facebook la usuaria Dorothy McColl Holmberg, por ejemplo. Mientras que Stephanie Myers, la mujer que descubrió este reptil mutante, confesó al medio que “quería mirar hacia otro lado, pero no podía dejar de mirarla”.

En estos momentos el reptil se encuentra bajo la supervisión de especialistas y se espera que sea expuesta en un zoológico en el futuro.

*Screams and runs away* A "rare" 2-headed copperhead snake was found in a Virginia backyard recently. https://t.co/5TFSa8D1Ti pic.twitter.com/mlVclCfgvJ

NO THANKS! A 2-headed copperhead snake was found in a Virginia backyard and looks like we're never gonna visit the state now.https://t.co/dpBgqpH3l6 pic.twitter.com/MWADu5hYcw

— THV11 (@THV11) September 21, 2018