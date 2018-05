Puertas del canal humanitario abrirán empresarios

La huelga de hambre de más de 100 horas del presidente de la Cámara de Pequeños, Medianos Industriales y Artesanos (Capemiac), Oscar García; es solo el inicio de un conjunto de acciones que realizarán los empresarios del país; en miras a que se abran las puertas del canal humanitario.

La autoridad de Fedecámaras Carabobo, Carlos Luis González, indicó que en los próximos días, los representantes de los diferentes gremios productivos, anunciarán las medidas para exigir al Gobierno, que permita el ingreso de alimentos y medicinas para la población.

“Oscar García, tuvo más de 100 horas en huelga de hambre, en solidaridad no solo de los trabajadores, sino de los venezolanos, que han perdido su calidad de vida y no tienen qué comer. En este lapso tuvo apoyo de la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero; el vicerrector académico, Ulises Rojas; el diputado de la AN, Ángel Álvarez, ex rector de la UC, Asdrúbal Romero; la diputada, Manuela Bolívar, entre otros”.

Auxilios dados por los empresarios no son suficientes

González indicó que pese a que los empresarios están dando bonos, para que los trabajadores puedan paliar la difícil situación económica; estos no son suficientes para que tengan una buena calidad de vida.

“El pueblo venezolano está sufriendo, apelamos a los que están dirigiendo los destinos del país para que entren las medicinas y alimentos; además que se inicien un cambio del modelo económico, pues el actual tiene a los ciudadanos pasando hambre”.

Presidente de Capemiac

El presidente de Capemiac, Oscar García, levantó este viernes 18 de mayo, la huelga de hambre, la cual duró más de 100 horas.

En rueda de prensa, el representante de las Pymi, dijo que no es posible que en un país tan rico, los ciudadanos estén pasando por la peor de las crisis.

Igualmente lamentó, el desinterés por parte de los representantes del Ejecutivo; pues no hubo un acercamiento de los funcionarios; en el tiempo que estuvo sin ingerir alimentos.

Durante su intervención, invitó a los empresarios a involucrarse con los trabajadores. “Valencia fue ejemplo de que cuando se proponen las cosas, se logra, pero tenemos que hacer que estas sucedan”.

MCO/ACN

