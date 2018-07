Presentado por la Juventus Cristiano Ronaldo y dijo que la edad no importa

Presentado. A la edad de 33 años, muchos futbolistas han superado su mejor momento. Cristiano Ronaldo promete mostrar que él no es uno de ellos.

La Juventus firmó a Ronaldo del Real Madrid la semana pasada por 112 millones de euros (131.5 millones de dólares) — una cantidad récord para la liga italiana — y el mejor jugador del mundo el año pasado acordó un contrato por cuatro años.

Algunos ven esto como una cifra extravagante para un jugador que, a pesar de ser cinco veces ganador del Balón de Oro, está por entrar a las etapas finales de una brillante carrera.

Presentado y se siente motivado

En su primera conferencia de prensa como jugador de la Juventus, Ronaldo presentado por su nueva divisa, insistió que estaba motivado por el nuevo desafío y ansioso por dejar su zona de confort luego de nueve años en Madrid.

“Con todo el respeto, por lo general los jugadores de mi edad van a Catar o China, así que venir a un club tan destacado en esta etapa de mi carrera me hace feliz”, dijo.

“Soy diferente de todos los otros jugadores que creen que su carrera está terminada a mi edad. Quiero demostrar que no soy como los otros, soy diferente. Es un momento emotivo para mí porque no tengo 23, tengo 33” recordó el portugués al ser presentado.

Dice que no está de vacaciones

“No estoy aquí de vacaciones”, agregó. “Quiero marcar la historia de la Juventus. Espero que pueda sorprender a todos una última vez y estoy muy, muy convencido”.

A Ronaldo siempre se le acreditado con un rendimiento fenomenal, y prometió continuar eso en la Juventus para prolongar su longevidad.

El delantero portugués pasó del Manchester United al Real Madrid en 2009, y se convirtió en el máximo goleador histórico del club español con 451 tantos en 438 partidos. Ayudó al Madrid a ganar cuatro Ligas de Campeones — derrotando a la Juventus en la final de 2017 — y también ganó la Liga y la Copa del Rey dos veces cada una.

Ronaldo, quien también llevó a Portugal a conquistar la Euro en 2016, también ganó la Champions con el Manchester United; además de tres títulos de la Premier y la Copa FA.

Espera continuar con su forma ganadora

Espera que su forma ganadora continúe con un campeonato en la Serie A.

“Será duro, lo sé”, dijo Ronaldo. “La liga es muy difícil, pero la Juve está lista y estará lista. La edad no es importante. Me siento bien, me siento motivado. Trataré de dar lo mejor de mí como siempre. Tengo muchas ganas de comenzar la liga e intentar ganar cada título”

ACN/MAS/AP

