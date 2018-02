Predicción del horóscopo de hoy martes 6 de febrero

La actriz venezolana María Conchita Alonso, compartió en su cuenta de Instagram una vieja fotografía que corresponde a sus años de juventud.

La ex miss de 60 años nacida en la isla de Cuba pero que llegó a Venezuela siendo pequeña reseñó en su red social que la gráfica corresponde a un paseo que realizó por Suiza.

En la imagen se observa a Alonso, quien en la actualidad reside en Los Ángeles, posando a la cámara de manera natural y muy jovial rodeada de nieve.

Sus seguidores no dudaron en halagar la fotografía de la recordada cantante que estaba esquiando en ese país europeo.

La artista que desde hace mucho tiempo salió de Venezuela y que en el año 2007 se naturalizó ciudadana norteamericana es una activista de la protección animal, en especial la ayuda y protección a los perros abandonados. Alonso a través de su causa contribuye y presta apoyo desde la distancia a perros en situación de calle en Venezuela.

Alonso dejó a Venezuela en el año 1982 cuando decidió emigrar a Estados Unidos, para concretar su sueño de “conquistar” Hollywood.

Su debut protagónico lo hizo al lado del famoso actor Robin Williams en la película Moscú en Nueva York. La ex reina de belleza participó en películas como El gran enredo, Perseguido (pelicula donde compartió con con Arnold Schwarzenegger), Depredador 2 (con Danny Glover y Rubén Blades), La casa de los espíritus, El beso del vampiro (con Nicholas Cage y Jennifer Beals), Colors (con Sean Penn, dirigidos por Dennis Hopper) y el programa televisión “I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!”.

En 1997 participó en una comedia española, El grito en el cielo.

