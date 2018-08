Padre del diputado Requesens no sabe dónde tienen detenido su hijo

Juan Guillermo Requesens, padre del diputado Juan Requesens, declaró que no sabe dónde tienen detenido a su hijo; y manifestó que la captura del diputado fue una violación del debido proceso, dado que se lo llevaron a la fuerza.

El padre de Requesens responsabilizó al presidente Nicolás Maduro y a su régimen de lo que le pueda pasar a su muchacho; pues no sabemos dónde está. “Tenemos el derecho constitucional de saber sobre su paradero”.

Juan Guillermo Requesens, explicó que el Sebin llegó a la casa sin ninguna orden. Además, dijo que ingresaron a la residencia unas 15 personas; algunos encapuchados.

“He escuchado por ahí que la Constituyente va a violentar la inmunidad; violando la Constitución y sus derechos fundamentales como parlamentario electo por voto popular. El único ente que puede tomar esa decisión es la legal Asamblea Nacional, no la Asamblea Nacional Constituyente”, manifestó el padre.

Rafaela Requesens, hermana del diputado y presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCV expresó estar muy angustiada por su hermano, ya que no sabe que le pueda pasar. “Mi preocupación es dónde está Juan y cuál es el estado de él”.

El progenitor de Requsens está esperando cuáles serán las acciones de los diputados, debido a que esto es nuevo para él. “Más tarde me reuniré con ellos y exigiré conocer dónde está mi hijo”, indicó.

Finalmente, concluyó con que “todavía no sé nada él, aparentemente debería estar en El Helicoide; pero no lo sabemos. Ni sabían porque se lo llevaban, no dijeron nada”.

ACN/ El universal

