Oscar Tabárez confía en sus goleadores y experimentados uruguayos

Paolo Guerrero está destrozado, al recibir la noticia de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de; la apelación de la Agencia Mundial Antidopaje y lo suspendió por 14 meses, que se reduce a ocho, tras los; seis que ya había cumplido, por lo que se perderá el Mundial Rusia 2018, que arranca en 30 días.

El delantero y capitán del combinado inca, Paolo Guerrero, dio positivo en un control antidopaje, aunque se libró en primera; instancia de una sanción más severa, pues ahora el tribunal pudo extenderle la pena que inicialmente le había impuso la FIFA.

El atacante Paolo Guerrero deberá purgar un castigo de 14 meses, hasta enero, según el dictamen el TAS (las siglas; en francés de la máxima instancia de arbitraje del deporte mundial).

“Sanción apropiada”

“Es la sanción apropiada… en vista del grado de responsabilidad del señor Paolo Guerrero”, dijo el tribunal en un comunicado.

El atacante Paolo Guerrero de 34 años se alistaba para liderar a Perú en su primera participación en un Mundial desde España1982.

Guerrero dio positivo por benzoilecgonina, un metabolito de cocaína, en un partido de las eliminatorias mundialistas ante Argentina en octubre.

El reglamento antidopaje prohíbe el consumo de cocaína durante el periodo de competición del deportista, aunque no fuera de competencia.

Sus abogados dijeron que el estimulante no era una sustancia para mejorar el rendimiento físico y que se consumió accidentalmente; en un té contaminado.

El TAS dijo que el panel que analizó el caso “también aceptó que él no intentó mejorar su rendimiento al; ingerir la sustancia prohibida”.

“Sin embargo, el panel consideró que el jugador carga con cierta culpa, y que debió haber tomado ciertas medidas para; haberle prevenido cometer (el dopaje)”, indicó el tribunal.

En principio, la FIFA suspendió a Guerrero por un año, hasta el 3 de noviembre. Pero redujo la sanción tras; una apelación en diciembre pasado, lo que le permitía poder ir al Mundial.

Reapareció hace 15 días

Hace dos semanas, el ex del Bayern Múnich había reaparecido en las canchas con su club brasileño Flamengo. Guerrero anotó; el domingo su primer gol desde la suspensión, un cabezazo en la derrota 3-2 de Flamengo como visitante ante Chapecoense; en el campeonato brasileño.

Tras el partido, Guerrero dijo: “no existe motivo para que me suspendan, no hice nada malo y confío que el; tribunal tomará la decisión correcta”.

“Está destrozado”

Petronila Gonzales, la madre de Guerrero, dijo desde Brasil a una radio peruano que el jugador “está en su cuarto; destrozado”. “Mi hijo es un hombre bueno, él nunca agarró droga”, añadió la madre a Radio Programas del Perú.

En la mañana del lunes, la cuenta en Twitter de la selección mostró fotos y videos de Guerrero posando con; el uniforme que el equipo lucirá en Rusia.

Paolo Guerrero dice que le roban el Mundial

El delantero por medio de un vídeo publicado en las redes sociales manifestó me han “robando el Mundial y quizás; mi carrera también…no he consumido ningún tipo de droga o sustancia prohibida, jamás he tenido la voluntad de hacerlo porque; nunca me ha llamado la atención y siempre he sido profesional”.

Agregó el goleador histórico de Perú con 32 dianas: “Espero que consigan dormir en paz. Yo estoy viendo con mis; abogados tomar las siguientes acciones”.

Federación lamentó el fallo

La Federación Peruana de Fútbol lamentó “profundamente” en un comunicado que los jueces hayan impuesto 14 meses de sanción a; Guerrero cuando ya había cumplido los seis meses dictados anteriormente por el comité de apelaciones de la FIFA.

“Ninguna adversidad, por más dura que sea, como ya lo demostró nuestra selección, nos va a parar”, enfatizó la Federación; sobre su equipo, del que destacó el “coraje y tesón” con el que se ha formado.

Una de cal y otra de arena

El TAS le obsequió a Perú tres puntos que fueron fundamentales para su clasificación en la zona sudamericana luego de; otra apelación que involucró a la federación de Bolivia.

Bolivia alineó a un jugador que no estaba habilitado en una; victoria 2-0 ante Perú.

Ese resultado fue anulado y quedó en derrota de 3-0. Sin esos tres puntos, Perú hubiera quedado detrás de Chile; y Paraguay sin quedarse con la plaza de repechaje.

El equipo de Ricardo Gareca finalmente terminó quinto en Sudamérica y superó a Nueva Zelanda en una serie a ida; y vuelta en el repechaje intercontinental.

El domingo, el director técnico había dado la lista de 25 jugadores, donde destacaba Paolo Guerrero, pero el dieron su “TAStazo”.

ACN/AP/EFE/MAS

No deje de leer: Pekerman liga por la llave James-Falcao entre sus 35 nombres a Rusia