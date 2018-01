No hay prórroga para cancelar impuesto en Valencia

Este lunes 22 de enero de 2018 vence el plazo para cancelar el impuesto sobre actividades económicas en el municipio Valencia correspondiente al ejercicio fiscal 2017, así lo informó el director de hacienda de la Alcaldía de Valencia, José Medina.

El funcionario municipal aclaró que no habrá ningún tipo de prórroga, pues se trata de una fecha conocida y difundida con mucha antelación, y no se han presentado ningún tipo de inconvenientes o retrasos en los pagos de los contribuyentes. Indicó que los valencianos que aún no han cancelado pueden hacerlo a través de la página web www.alcaldiadevalencia.gob.ve o en las taquillas habilitadas en la sede del ayuntamiento.

El horario de trabajo para las personas que deben acudir a las taquillas de pago en la sede de la Alcaldía de Valencia será el habitual, de 8:00 de la mañana y hasta las 4:30 de la tarde, por lo que aquellos contribuyentes que no se han puesto al día deben tomar sus previsiones.

El director de Hacienda municipal, recordó que durante este mes de enero de 2018, se está dando un descuento del 20% para aquellas personas que cancelen el impuesto de inmuebles urbanos, y que en el mes de febrero se estará realizando operativos especiales para exigir solvencia del impuestos de vehículos en el municipio Valencia.

ACN / Nota de prensa.