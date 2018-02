Messi buscará anotar su primer gol contra el Chelsea

Por muy raro que parezca, Lionel Messi sigue sin anotarle un gol a Chelsea después de irse con las manos vacías en ocho partidos previos en la UEFA Champions League.

El cinco veces ganador del Balón de Oro tendrá otra oportunidad de romper esa racha negativa esta semana, y el técnico de Chelsea Antonio Conte cree que el pasado reviste escasa importancia cuando el Barcelona visite Stamford Bridge el martes.

“Espero que mantengamos esta tradición pero estamos hablando de un jugador fantástico”, declaró Conte sobre el astro argentino en la antesala al duelo de ida por los octavos de final de la Champions. “Lo más importante es el presente.

“Debemos tenerle mucho respeto pero al mismo tiempo debemos estar emocionados de tener este tipo de partidos y de recibir este tipo de desafíos. No será fácil, pues conocemos a este jugador a la perfección, estamos hablando de uno de los mejores del mundo”, añadió el entrenador italiano.

Varios de los choques entre ambos clubes han sido épicos, si bien no se han enfrentado en la Champions desde que Chelsea se apuntó una sorprendente victoria de último momento sobre el Barcelona en su marcha al título en 2012.

Messi falló un penal en la vuelta el Camp Nou. El club londinense supo reaccionar a la expulsión en el primer tiempo de su capitán John Terry, y una desventaja de 2-0, para empatar el partido 2-2 y asegurar un memorable triunfo por 3-2 en tiempo de compensación.

Bayern Munich recibe a Besiktas en el otro duelo del martes, mientras que al día siguiente Manchester United viaja a Sevilla, y Shakhtar Donetsk es anfitrión de la Roma.

Hace un par de semanas, las posibilidades de una victoria de Chelsea sobre el Barsa se antojaban impensables, después de que los vigentes campeones de la Liga Premier sufrieron derrotas ante equipos de segunda línea: primero fue 3-0 en casa frente a Bournemouth y luego una humillante goleada 4-0 de visita a Watford.

Sin embargo, Chelsea se recuperó al vencer con facilidad 3-0 a West Bromwich Albion en la liga el pasado lunes antes de golear 4-0 a un Hull de segunda división en la Copa FA cuatro días después.

Conte enfrenta varios dilemas en su alineación. Deberá elegir entre el capitán Gary Cahill y Antonio Rudiger por un lugar en la defensa, y entre Álvaro Morata y Olivier Giroud en el ataque.

Cesc Fábregas también estará desesperado por jugar ante su ex equipo pero podría tener que conformarse con un lugar en la banca.

“Cualquier momento es malo para enfrentarte al Chelsea”, advirtió Esteban Valverde, el técnico del Barcelona. “Su comienzo de año natural no ha sido tan bueno pero se está rehaciendo, tienen a Hazard o Morata, tienen un bloque que juega de forma especial pero muy trabajador. Lo hace difícil en cualquier momento”.

El Barsa ha sufrido una sola derrota en 38 partidos esta temporada desde que perdió la Súpercopa de España ante el Real Madrid en agosto. Tiene una ventaja de siete unidades en la cima de la liga española y avanzó a la final de la Copa del Rey.

Messi está teniendo otra campaña estelar, con 27 goles en todas las competencias, y contribuyó en los dos goles de la victoria de 2-0 el sábado ante el Eibar.

“Leo trabaja muchísimo, no le he visto nunca cuidarse tanto”, destacó su compañero de mediocampo Ivan Rakitic. “En los entrenamientos se nota porque va muy fino. No hay mucho tiempo para la pausa, quiere estar siempre y le necesitamos”.

El volante brasileño Philippe Coutinho no podrá jugar con el Barcelona después de su pase del Liverpool.

AP