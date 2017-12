Mariah Carey amenizará la fiesta de Año Nuevo en Time Square

Luego del aparatoso incidente ocurrido en pasado año en la gran fiesta Año Nuevo en Time Square, New York, en el que la cantante Mariah Carey fue abucheada por los seguidores al hacer playback y no estar sincronizada con la canción, la artista no se da por vencida y volverá al ruedo este fin de año para buscar la reivindicación.

Carey anunció a través de un post en su cuenta en la red social Instagram que se presentará nuevamente en la velada musical. Bajo el lema “Toma 2”, haciendo referencia al momento de repetición de una escena en la que algo no sale como estaba establecido, la artista de 49 años le dio la noticia a sus seguidores.

Ante esto, las reacciones no se hicieron esperar por parte de sus fanáticos quienes esperan ansiosos y con grandes expectativas el espectáculo de la cantante Mariah Carey, al tiempo que le piden cantar en vivo todos sus más grandes éxitos.

No dejes de leer: “No te pierdas el mensaje de Dudamel en víspera de Navidad”

Respecto al acontecimiento del pasado año, Carey responsabilizó a la productora de todo lo ocurrido, mientras que el personal de producción alegó que la culpa fue de la cantante por no llegar a tiempo al ensayo previo donde harían las pruebas de sonido.

Redacción@RosimarSanchezG

ACN