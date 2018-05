Liberados tres de los cuatro menores recluidos en Sebin del Helicoide

Solo tres de los cuatro menores que se encontraban recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, fueron liberados este viernes.

Betzaida Martínez, Elianys Urbina y Andrés Aserraf fueron los afortunados liberados. Mientras que; a Dylan Canache lo trasladaron al retén de menores de Coche; mejor conocido como “Cochecito”, porque en los tribunales “extraviaron” sus documentos.

Es de resaltar que dicho retén es conocido por su alta peligrosidad.

Dylan Canache es señalado por Diosdado Cabello de ser “líder de una célula terrorista”.

Ana Figuera, madre de Dylan; denunció desde las afueras de El Helicoide que la boleta de excarcelación de su hijo se extravió. “¡Que casualidad!”, exclamó; “se la aplicaron a mi hijo, lastimosamente”.

Figuera también desmintió al fiscal general de la República, Tarek William Saab; quien aseguró que en El Helicoide no habían menores detenidos.

“Hay seis menores de edad detenidos y uno de esos es Dylan, a quien lo acusan por operar en una célula terrorista”, dijo la madre desde el lugar.

Indicó que a su hijo “lo están acusando de ser el líder de una célula terrorista (…) yo quisiera saber dónde están las fulanas municiones de las que lo están acusando, dónde está el armamento que supuestamente tiene mi hijo”.

“No es justo que a él no le quieran dar la libertad igual que a los demás cuando él es inocente de lo que lo están acusando, no es justo que a mi hijo lo vayan a trasladar para Coche con todos esos muchachos que son de mala conducta, mi hijo no es ningún delincuente”, expresó.

Sobre el caso

En tres ocasiones, el Tribunal 1° de control de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) ha emitido boletas de excarcelación por fianzas para los adolescentes recluidos en El Helicoide.

Las primeras dos boletas se emitieron entre enero y marzo de este año; la tercera, la mañana de este 17 de mayo, según informó la ONG Foro Penal.

Elianis Rodríguez, Simón Andrés Aserraf, Dylan Canache y Betzaida Martínez fueron recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligengia Nacional (Sebin) en El Helicoide y tras ser detenidos entre enero y marzo de 2018 por ese cuerpo de seguridad.

A Dylan Canache lo apresaron funcionarios del Sebin el 13 de enero de 2018. Sobre su caso, el Tribunal 1° de control de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes dictó libertad bajo fianza desde el 15 de febrero de 2018. Hasta la fecha, la medida no se ha cumplido.

