Juventus de Turín alzó la cuarta Copa Italia al hilo y la 13ª de su historia

Juventus de Turín logró su cuarta Copa Italia consecutiva gracias al arquero Gianluigi Donnarumma obsequió dos goles con fallos clamorosos; Nikola Kalinic añadió un autogol en una noche de pesadilla para el Milan, donde la; Juve cantó victoria 4-0.

Donnarumma no cargó culpa alguna en el gol de Medhi Benatia que abrió el marcador. Sin embargo, las pifias del; guardameta de 19 años facilitaron los tantos de Douglas Costa y de Benatia. El cuarto cayó cuando Kalinic cabeceó un; tiro de esquina al fondo de su propia red para que Juventus de Turín lograra la corona.

Tras el silbatazo final, el capitán del Milan, Leonardo Bonucci, acudió a consolar a Donnarumma. Incluso el veterano Gianluigi Buffon; arquero de la Juve, le ofreció palabras de aliento.

“Tenemos que aceptar y darnos cuenta de que cometimos errores”, sentenció el técnico “rossonero”, Gennaro Gattuso tras la gran final.

Fue el primero de los dos títulos que la Juventus de Turín busca conquistar en un lapso de cuatro días; en el Estadio Olímpico.

Los “bianconeri” pueden consagrarse campeones de la Serie A por séptima vez consecutiva, con lo que ampliarán su propio récord; si por lo menos empatan ante la Roma el domingo.

“Ahora tenemos que asegurar matemáticamente el ‘scudetto” y disfrutar esta extraordinaria temporada”, comentó el técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri.

La 13ª Copa de la Juve

La Juventus de Turín ha conquistado 13 veces la Copa Italia, cuatro más que la Roma, su más cercana perseguidora.

El Milan, en cambio, desperdició la oportunidad de levantar una copa que hubiera justificado su cuantiosa inversión en fichajes del; verano pasado y ahora afronta el pase de factura de la UEFA por quebrantar el fair play financiero.

Gianluigi Buffon, el capitán juventino que avista retirarse al final de la temporada, superó con creces a Donnarumma, su discípulo.

Goles y corona

Luego de un tedioso primer tiempo, Juventus encaminó el partido a su favor cuando el marroquí Benatia cabeceó un tiro; de esquina, a los 56 minutos.

Cinco minutos después, Donnarumma no pudo controlar un remate del brasileño Costa y el balón se le escabulló entre las; manos para el 2-0.

Para colmo de males, a los 64, Donnarumma pareció atajar el cabezazo de Mario Mandzukic pero dejó que el balón; se le escapara y Benatia no perdonó para clavarlo en el fondo.

Benatia encontró la reivindicación. El mes pasado, se le culpó por un gol en la derrota por 1-0 ante Napoli; rival en la disputa del título de liga.

“Después de mi error al marcar a Kalidou Koulibaly, todos dijeron que yo no servía”, recordó Benatia. “No me he; vuelto fantástico ahora, ni era inútil entonces… Hoy contribuí, nada más”. Tal vez Donnarumma se reivindique también en el futuro; Kalinic terminó de cuajar una noche aciaga para el Milan al rematar a propia puerta a los 76.

ACN/AP

