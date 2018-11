JLo lució su tanguita por calles de Miami

Jennifer López mostró su tanguita por las calles de Miami y causó admiración, estupor y sobresalto a los transeúntes que disfrutaron del súbito espectáculo de la Diva del Bronx

Jennifer López es una de las artistas más influyentes cuando se trata de la moda. La Diva del Bronx ha tenido grandes momentos en alfombras rojas y eventos especiales ya que cuenta con un gusto impecable y se atreve a usar atuendos que pocos lo harían.

Es claro que JLo tiene un cuerpo envidiable a base del ejercicio y su rutina de baile arriba de los escenarios.

Tanguita de JLo sorprendió en Miami

La intérprete de “El Anillo” sorprendió a sus seguidores cuando apareció en Miami con un atuendo muy atrevido. López portó una “crop top” blanca con unos pantalones grises y una tanguita al mismo color.

El “outfit” dejó a todos anonadados ya que JLo no solo mostró su abdomen marcado, si no que la tanguita de fuera era a proposito y no un error.

ACN/TMZ/MiamiDiario

