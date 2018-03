Retienen tonelada y media de carne de res y apresaron a tres hombres. El procedimiento lo ejecutaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscritos al Destacamento número 411.

El operativo donde retuvieron la tonelada y media de carne de bobino se llevó a cabo en la Autopista Sur, sector Campo Carabobo, parroquia Independencia del municipio Libertador.

El comandante del D-411, teniente coronel José Yuniro Herrera Duarte, identificó a los aprehendidos como Jesús Griman, Jesús Velázquez y Pedro Hernández, quienes quedaron a la orden del Ministerio Público.

El Comandante del Destacamento 411 de la Guardia Nacional Bolivariana sostuvo, que en total incautaron 1575 kilogramos de carne bobina.

Aseguró que más de la mitad del producto no era apto para el consumo humano, debido a que no existían los permisos necesarios para su distribución y posterior consumo por parte del consumidor, además, la carne no mostraba ningún control sanitario.

Trasladaban la carne en un camión

El teniente coronel José Yuniro Herrera Duarte precisó que los tres hombres trasladaban la carne dentro de un camión marca Jac, color blanco sin placa.

Cuando los efectivos castrenses les solicitaron los documentos para movilizar este tipo de producto, ninguno de los tres ocupantes del camión marca Jac portaban los permisos reglamentarios.

Los mismos fueron capturados en un punto de control de la Guardia Nacional en Campo Carabobo durante labores de chequeo enmarcadas en el Plan Patria Segura y Plan de Soberanía Alimentaria.

El Comandante del D-411 manifestó, que siguen las averiguaciones competentes a fin de dar con las personas inescrupulosas que comercian y atentan contra la salud de la masa consumidora.

Por otra parte precisó, que las actuaciones que adelanta el Comando 411 de la GNB, se ejecutan siguiendo los lineamientos del general de brigada Lesley Reyes Chirino, comandante del Comando Zona GNB Nro. 41.

ACN/boletín