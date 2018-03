Estudiantes de la UC exigen insumos y equipos para prácticas

Los estudiantes de bionalisis de la Universidad de Carabobo, manifestaron este jueves a las puertas del decanato de Ciencias de la Salud, para exigir rinsumos y equipos para cumplir con las prácticas.

Los jóvenes pertenecientes al quinto año de la carrera, aseguraron que hay seis máquinas dañadas y que cada vez cuentan con menos materiales para realizar las diferentes pruebas.

Jhonymar Falcón, vocera del grupo, indicó que debido a estas carencias en algunas áreas han cesado las actividades.

“Queremos salir bien preparados, pero la situación no lo impide, en bioquímica no contamos con todos los reactivos aparte de ello los aparatos escarpar que son para leer los resultados de las pruebas sanguíneas no sirven”.

Falcón comentó que les informaron este miércoles que traerán dos equipos, pero la cantidad es insuficiente para 109 alumnos cursantes de quinto año. “Hay que sacar como mínimo 100 pruebas pero con estos aparatos va ser imposible a parte se corre el riesgo de que se dañen y no puedan ser utilizados por los alumnos del próximo período académico”.

Señaló que las carencias que tiene la casa de estudios en insumos, se debe a que desde 2007 a la fecha recibe el mismo presupuesto,

“Estamos solicitando a las autoridades de la Universidad y al decano José Corado que hagan un esfuerzo para garantizar los materiales, para que todos los estudiantes puedan salir bien preparados. El gobierno nacional tienen que garantizar los recursos”.

La escasez ha hecho que los jóvenes no puedan prestar el servicio a gran parte de la población a precio accesibles, como lo hacían antes

“Necesitamos los reactivos para hacer pruebas de hematología completa, triglicéridos, entre otros, además productos de limpieza y guantes, la caja de este último implemento supera el millón 800 mil bolívares y actualmente son los alumnos que los están comprándolos al igual que las jeringas y toallines”.

