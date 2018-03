Alcides Escobar buscará ser más selectivo en el home

Los fanáticos de los Reales de Kansas City quizás prefieran sentarse antes de leer lo siguiente: el campocorto venezolano Alcides Escobar está prometiendo ser más selectivo en el plato y negociar más boletos esta temporada.

Sí, Escobar, uno de los peloteros más adeptos a tirarle a todo en las Grandes Ligas durante las últimas siete temporadas, está dedicado en este Spring Training a cambiar su plan de ataque en el home.

“No quiero perder mi agresividad si el pitcher tira strikes”, dijo Escobar. “Pero en los entrenamientos quiero trabajar en tomar más boletos. Aquí no me importa si me ponchan, así que trabajaré en ser más selectivo”.

Para los fanáticos de los Reales y el cuerpo técnico del club, ya era hora de que Escobar decidiese dar ese paso.

Escobar negoció 15 boletos, la cifra más baja de su carrera, en 629 visitas al plato la temporada pasada, mientras se ponchaba 102 veces, otro tope personal. Sólo un resurgir al final del año (bateó .324 con .343 de porcentaje de embasarse y .840 de OPS del 9 de agosto y al final de la temporada) elevaron su promedio a .250 y su OBP a .272.

“Después del año, pasado decidí que necesitaba hacerlo (tomar más boletos)”, expresó Escobar. “Eso es lo que quiero hacer aquí”.

Escobar tiene motivos para intentar algo distinto. Como uno de los numerosos agentes libres de los Reales esta temporada muerta, Alcides vio cómo el mercado por sus servicios se redujo al mínimo, y terminó firmando por un año con los Reales el 29 de enero.

De 31 años, el veterano no quiere regresar otra vez a la agencia libre con tan pocas opciones.

“Sí, por supuesto”, indicó Escobar. “Yo puedo jugar todos los días. Todo el mundo lo sabe. Pero si subo mi porcentaje de embasarse por encima de .300, más equipos van a empezar a verme”, fueron las palabras del paracorto a las preguntas de Jeffrey Flanagan de MLB.com.

Las Mayores | ACN