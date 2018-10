No dejes de leer: Los coyotes subastan a migrantes venezolanos en Cúcuta

El jefe de Interpol no ha dado señales de vida desde que salió de Francia el pasado 29 de septiembre con destino a China. Su mujer, que vive en Lyon con los hijos del matrimonio, denunció su desaparición ante las autoridades francesas. Meng no habría desaparecido en Francia, según esa emisora de radio, que cita una fuente cercana a la investigación. Un portavoz explicó que la organización policial está “al tanto” de las noticias que han publicado los medios de comunicación sobre la presunta desaparición del jefe policial.

Su mujer, que denunció su misteriosa desaparición, no ha tenido noticias suyas desde que el jefe de la Organización Internacional de Policía Criminal viajó a su país natal.

