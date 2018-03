Corrupción en el FBI denunció presidente Trump: Corrupción en el Buró Federal de Investigaciones (FBI) tras el despido del número dos de la agencia, denunció este sábado el presidente de los Estado Unidos, Donald Trump. Restó valor a la investigación sobre la trama Rusa al insistir en que no hubo conspiración entre Rusia y su campaña electoral.

“Como ha concluido el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, no hubo conspiración entre Rusia y la campaña de Trump”, señaló Trump.

El presidente estadounidense Donald Trump restó valor a la investigación sobre la trama Rusa al insistir en que no hubo conspiración entre el país europeo y su campaña electoral

El presidente norteamericano defendió el despido de Andrew McCabe, pero fue cesado este vienes por Jef Sessions, secretario de Justicia estadounidense, quien lo acusó de haber hecho “una filtración no autorizada a un medio de comunicación”.

McCabe dirigió la investiagación del FBI sobre el uso que hizo Clinton de un servidor de correo privado para tratar asuntos oficiales cuando era secretaria de Estado, lo cual Trump considera como un conflicto de interés.

Subdirector atribuye despido a hostilidad de Trump al FBI

El destituido subdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Andrew McCabe, consideró hoy su despido como parte de la guerra del presidente Donald Trump contra la institución, y en represalia por sus acciones al frente de la agencia tras el despido de su anterior director.

En una carta difundida menos de 24 horas después del anuncio de su despido, hecho por el procurador general Jeff Sessions, McCabe negó la acusación de haber filtrado información a la prensa, como aseguró una investigación de la Oficina del Inspector General (OIG).

Atribuyó los ataques de la administración y la investigación de la OIG, la oficina de asuntos internos del FBI, “al papel que tuve, las acciones que tomé y los eventos que atestigüé tras el despido de James Comey.

El destituido subdirector de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Andrew McCabe (Reuters)

El destituido funcionario estimó que la publicación del reporte de la OIG se aceleró “sólo después que mi testimonio al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes reveló que yo corroboraría los relatos del exdirector Comey sobre sus discusiones con el presidente”.

Según McCabe, el adelanto del reporte de la OIG fue parte de una acción punitiva en su contra, pues las pesquisas no sólo “destruyen mi reputación, sino posiblemente me quiten una pensión por la que trabaje 21 años para ganar”.

Despido de subdirector de FBI, gran día para la democracia, dice Trump

Agregó: “este ataque sobre mi credibilidad es una parte del enorme esfuerzo no sólo para difamarme personalmente, sino para manchar al FBI, a los agentes y profesionales de inteligencia en mayor medida”.

Para el destituido subdirector, el ataque también “es parte de la guerra actual de esta administración contra el FBI y los esfuerzos del fiscal especial Robert Mueller, quien indaga presuntos vínculos entre Rusia y la campaña electoral de Trump durante los comicios de 2016.

Sessions argumentó que McCabe había hecho una revelación no autorizada a medios informativos, y que no dio información precisa y fidedigna a los investigadores, incluso bajo juramento, y que su destitución fue recomendada por la OIG.

Versiones de prensa apuntan que el presidente Trump había llamado para impedir que McCabe cobrara su pensión de retiro, y el mandatario calificó su despido en un mensaje en su cuente de Twitter como un “gran día para los hombres y mujeres del FBI que trabajan duro. Un gran día para la democracia”.

Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI – A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!

Sessions despide a Andrew McCabe, exsubdirector del FBI

“El mojigato James Comey fue su jefe e hizo a McCabe alguien como su niño del coro. Él sabía todas las mentiras y corrupción que sucedían a los más altos niveles del FBI”, tuiteó el mandatario.

El exdirector de la CIA John Brennan replicó al mandatario en la misma red que cuando “la totalidad de tu banalidad, ineptitud moral y corrupción política sea conocida, serás colocado en el lugar correcto como un deshonesto demagogo en los desechos de la historia”.

