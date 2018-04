Champions Juvenil para venezolano Alejandro Marqués y Barcelona

Champions Juvenil. El venezolano Alejandro Marqués logró doblete y FC Barcelona alcanzó su segunda corona de la Youth League tras; vencer en la final a Chelsea inglés 3-0 en el estadio suizo Colovray Sports Centre de Nyon.

Marqués sumó su tercera y cuarta diana del certamen, al anotar ante Manchester City para eliminarlo en semifinales y al; Atlético de Madrid, para ser gran protagonista de la segunda Champions Juvenil en la historia del club catalán que la; alzó en 2014.

Los dos primeros tantos llegaron en la humanidad del delantero, nacido en Caracas y quien desde el 2013 se marchó a España junto; a su familia.

La Champions Juvenil comenzó a teñirse azulgrana a los 33 minutos, cuando llegó el primero tras centro por derecha; de Riqui Puig que fue directo a la cabeza de Marqués para romper la red inglesa defendida por Jamie Cumming.

El segundo de Marqués fue a los 52, el criollo aprovechó el regalo que le hicieron los zagueros Johua Grant; y Marc Guehi, y como un matador gritó el segundo para Barcelona tras el mano a mano con el golero inglés.

Ya la Champions Juvenil estaba más cerca de viajar a la Ciudad Condal. A los 80 minutos el criollo fue; sustituido por Guillem Jaime.

La guinda del pastel fue obra de Abel Ruiz, otro chico de La Masía, quien el 2017 fue el máximo; artillero histórico de la selección española con 27 tantos y ahora a los 90+2’ ya gritaba bicampeones.

Esta es la quinta edición que reúne a 64 clubes, repartidos en la mitad clasificados para la fase de grupos; de la Liga Campeones de la UEFA y el resto, los campeones sub-19 nacionales de sus diferentes nacionales.

Barcelona se convirtió en bicampeón de la Champions Juvenil (2013-14 y 2017-18), al igual que Chelsea inglés (2014-15 y 2015-16); Salzburg austríaco (2016-17). Los catalanes llegaron semifinales del torneo 2016-17.

Se lo dedicó

a Venezuela

“Va para toda Venezuela, siempre me apoyan desde allí” manifestó Marqués eufórico tras alzar su primer título europeo en el primer; año con el Barcelona, reseñó Mundo Deportivo.

También se refirió sobre su posibilidad de vestirse con la Vinotinto soltò que vendría sin ningún problema “si el seleccionador; quiere contar conmigo”.

Recordó sus inicios tras llegar en 2013 a España, donde estuvo una temporada con el vecino de Barcelona, el Espanyol; donde no se le dieron las cosas. “Fiché con el Jabac y allí sí. Luego me llamó el Barça, donde; crecí en lo deportivo y en cabeza. Seguramente cuando llevas mucho tiempo en el Barça a veces no te das; cuenta de que no todo es fácil”.

Sus referentes, como todo delantero son el sueco Zlatan Ibrahimovic, el uruguayo Luis Suárez y el venezolano José Salomón Rondón.

Dudamel y FVF

lo felicitaron

En Caracas, en la rueda de prensa del Campamento PAN, el seleccionador nacional Rafael Dudamel, aprovechó para felicitarlo y reiteró; “yo no le cierro la puerta a nadie, estoy de paso por la selección como otros, y como otros que; también vendrán..,” dijo el yaracuyano.

Por su parte, en nota de prensa, la FVF expresó: “Desde la Selección Nacional, el cuerpo técnico al mando del; estratega Rafael Dudamel y sus compañeros felicitamos Alejandro Marqués y nos sentimos orgullosos de cada uno de sus logros en; el continente europeo. ¡Somos de talla mundial!”.

Ficha técnica:

Chelsea (0): Cumming; James, Sterling, Guehi (McEachran, 58’), Grant, Familio; McCormick, Maddox (Uwakwe, 73’), St Clair; Redan (Carlie Brown, 67’) y Hydson-Odoi.

Barcelona (3): Peña; Morey, Mingueza, Brandariz, Miranda; Orellana (Morer, 74’), Puig (Martí Vila, 93’), Collado; Abel Ruiz, Alejandro Marqués (Guillem Jaime, 80’) y Carles Pérez.

Goles: Alejandro Marqués (33’ y 52’) y Abel Ruiz (90+2’).

Tarjetas amarillas: Sterling (29’), James (42’), Mingueza (34’), Orellana (60’), Peña (82’), Miranda (86’) y Morey (90’).

Árbitro: Andreas Ekberg (Suecia). Escenario: Colovray Sports Centre de Nyon (Suiza).

