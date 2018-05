Bolivia ya cuenta con César Farías como director técnico

Bolivia ya arregló con César Farías como el nuevo director técnico de Bolivia. El venezolano se incorporó como seleccionador y; de una vez afrontará en las siguientes semanas al menos cuatro amistosos, sin dejar el banquillo de The Strongest.

Farías que hoy viaja a Montevideo para dirigir el último partido de su club en la Copa Libertadores ante Peñarol; tendrá la tarea de comandar a Bolivia por lo que queda de temporada, mientras mantiene con The Strongest su contrato; hasta fin de campaña.



El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, anunció que Farías asume la selección “con todo su cuerpo; técnico”.

Bolivia con cuatro amistosos

Inicialmente Farías se hará cargo de Bolivia para los amistosos que jugará ante Holanda, en Santa Cruz el próximo 25; de mayo, el 28 del mismo mes contra Estados Unidos en Filadelfia, frente a Corea del Sur el; 7 de junio y Serbia para el 9 de ese mes en Innsbruck (Austria).



El presidente federativo subrayó que la presencia de Farías al mando de Bolivia está prevista para estos duelos y “para; cualquier posibilidad de partidos amistosos” durante el resto del año.

Farías complacido con dirigir la Verde

Por su parte, Farías aseguró que es un “inmenso placer y un inmenso honor” hacerse cargo de la selección de; Bolivia al mismo que recordó la controversia con algunos sectores por la que hace un tiempo objetaron un posible nombramiento; suyo.



“A la selección nunca se le dice que no, no dudé en el momento en que me manifestaron esto”, sostuvo; el venezolano de 45 años.



Farías comandará la Verde en reemplazo de Mauricio Soria, con quien la FBF rescindió contrato por un incidente que tuvo; con un empleado suyo y que derivó en la aplicación de una cláusula de comportamiento.



Esta es la segunda ocasión en la que el venezolano se hace cargo de una selección absoluta, ya que lo; hizo con la de su país de 2007 a 2013 durante la eliminatoria al Mundial de Brasil de 2014.

El estratega, nacido en Cumaná, consiguió un campeonato en el fútbol de Bolivia en 2016 con su actual equipo el; The Strongest, con el que ahora disputa las semifinales en la lucha por el título del torneo Apertura boliviano.



Esta no es la primera vez que un entrenador de un club boliviano se hace cargo al mismo tiempo de; la selección del país ya que sucedió en 2014 cuando el español Xabier Azkargorta dirigía al Bolívar de La Paz.

ACN/EFE

