Bertucci este lunes desde Valencia anunciará gran acto para el 1° de Mayo

El candidato presidencial Javier Bertucci estará en Valencia, este lunes 23 de abril, como parte de su gira nacional.

Se prevé un acto en la sede del comando regional, llamada Casa de la Esperanza; ubicada en la avenida Montes de Oca, detrás del rectorado de la UC.

El aspirante estará acompañado de sus candidatos al Consejo Legislativo regional.

El anuncio lo hizo Jeickson Portillo, coordinador de Esperanza por el Cambio y jefe de campaña en rueda de prensa; acompañado del Dr. Moisés Gesurin, candidato principal al Consejo Legislativo y su suplente el abogado Juan Rivera, por la circunscripción 6.

También lo acompañaron otros representantes en el presidio.

Jeickson Portillo anunció que el candidato inicia la campaña oficialmente este domingo por el estado Yaracuy.

Con respecto a su visita a Valencia, precisó que viene para presentar su plan de gobierno. También a invitar a la gran concentración con motivo del 1° de Mayo.

El acto de masas se realizará en la capital carabobeña, cuyos detalles serán dados a conocer en los próximos días.

En relación al trabajo que desarrollan en Carabobo, precisó que en cada comunidad están llevando adelante asambleas de ciudadanos, donde reciben de forma directa inquietudes, necesidades y la problemática que viven.

“Estamos trabajando en la formulación de planes para solucionar estos problemas. Tenemos circunstancias adversas que está viviendo la comunidad, por lo que estamos con el cara a cara”.

Ratificó el compromiso de llevar adelante una política de servicio a la ciudadanía y de enfrentar los males que han atacado a esa comunidad para buscar soluciones efectivas en beneficio de la población.

El Dr. Moisés Gesurin precisó que esta candidatura está comenzando a calar en la sociedad.

Dijo que el equipo que está trabajando para sacar adelante esta opción ya comenzó a asumir puestos de lucha y de vanguardia.

“De hecho hemos comenzado a presentar propuestas serias y consultadas con la comunidad, con la sana intención de que la mayor parte de las soluciones a los problemas provengan de la comunidad”.

“Los proyectos de ley que podamos presentar en el Consejo Legislativo sean de mutuo acuerdo con la comunidad o con la participación ciudadana”.

Candidatos ya se sienten diputados

Aseveró que ya se sienten diputados, por lo que están comprometidos con la organización.

“Y con el pueblo para sacar adelante todas las propuestas que sean necesarias para que el éxito sea el denominador común en el circuito 6”.

El abogado Juan Rivera planteó que para él es un honor ser elegido como candidato suplente, ya que puede poner en práctica lo que por durante 10 años lo han formado como es servir.

“Queremos entregar una gestión de servicio más no ambiciosa, como nuestro candidato Bertucci mucho nos lo ha enseñado y lo ha demostrado durante 10 años”.

Se les consultó en torno a un escenario donde Esperanza por el Cambio logre escaños en el Consejo Legislativo cómo sería la relación con el gobernador Rafael Lacava.

Ante la pregunta, el Dr. Mosés respondió lo siguiente: “Sin duda, es una gestión exitosa”.

“Hasta el momento, el gobernador ha ido cumpliendo su palabra o lo propuesto en su gestión de gobierno. Desconocer esa acción sería tratar de tapar el sol con un dedo”.

“El gobernador Lacava está trabajando. Y como tal nosotros desde el Consejo Legislativo, toda iniciativa que vaya en beneficio de la comunidad la vamos a respaldar”-

“Y vamos a proponer, si es necesario, los créditos adicionales que se requieran para sacar adelante Carabobo. Nosotros no venimos ni a enfrentar al gobernador, ni a la oposición”.

“Venimos con la claridad política de pensamiento de avanzar juntos en beneficio de todo el país y fundamentalmente de Carabobo”.

No se ha dado reunión con Falcón

A una pregunta sobre una reunión que pudiera realizarse entre Bertucci y Henri Falcón, Jeickson Portillo precisó que el candidato Falcón ha estado insistiendo en esa reunión.

“Digo que ha insistido, porque lo ha hecho público. En Valencia lo dijo. Sin embargo, esa reunión no se ha dado. No puedo asegurar que se dé tampoco”.

“Si algo el candidato presidencial alertó desde el principio de este proceso es que tuvo encuentros y reuniones con muchos grupos”.

“En un comienzo cuando su candidatura aún no estaba presentada ante el CNE, dijo que no logró el acuerdo con ningún grupo político, porque los valores de esos grupos políticos no comulgaban con los valores que tenemos con Esperanza por el Cambio.”

“No sé si esa reunión se dé, no lo puedo asegurar, pero hasta ahora, no se ha dado”, destacó.

Marlene Piña Acosta/ACN

No deje de leer: “Maduro llegó a su fin” afirma diputado Marco Bozo