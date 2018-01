Willians Astudillo fue el Jugador de la Semana en la LVBP

Habrá otro venezolano jugando en la Major League Soccer (MLS). Ahora Junior Moreno dejará el Zulia FC para jugar en el fútbol estadounidense y defender el uniforme del DC United; así lo anunció el club a través de un comunicado.

El mediocampista tachirense disputó 3.387 minutos durante el 2017 con el conjunto marabino. Sumó un total de 38 compromisos entre Primera División, Copa Venezuela y Copa Libertadores, donde anotó par de dianas.

Debido a esa gran actuación, el joven de 24 años se vistió por primera vez de “Vinotinto” el 3 de junio, cuando la selección nacional se enfrentó en tierras americanas ante Estados Unidos durante un juego amistoso.

“Junior se ha establecido en su selección debido a su mentalidad y su habilidad para conectar el juego desde el mediocampo”, dijo Dave Kasper, quien es el gerente general del cuadro capitalino. “Él es capaz de leer el juego, hace transiciones rápidas en ambos lados de la pelota y puede proveernos una gran flexibilidad táctica al jugar en la parte central del campo”.

Días después de su debut con la selección, Moreno anotó su primer gol como internacional ante Ecuador al pegarle a 25 yardas del arco. El técnico yaracuyano Rafael Dudamel le dio la confianza de estar en el último tramo de las eliminatorias a Rusia 2018, colocándolo en cancha en tres choques, incluyendo el histórico duelo donde Venezuela sacaría por primera vez un punto de Buenos Aires, al empatar con Argentina.

Lo único que queda falta por definir en el caso Moreno es que reciba su visa P1 y la transferencia internacional certificada para que pueda arribar a la MLS.

Welcome to the ⚫️&🔴, Júnior Moreno!#DCU Read | https://t.co/waQRnvjpSF pic.twitter.com/rQS2qbLRPw

— D.C. United (@dcunited) 2 de enero de 2018