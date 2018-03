AN iniciará investigación por crisis eléctricas en el país

La Presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), diputada Nora Bracho, solicitó abrir una investigación, por el deterioro del servicio eléctrico nacional, al tiempo que sentenció que no existe preocupación por parte del gobierno para solventar el problema.

En un punto de información, antes de comenzar la sesión ordinaria de la plenaria de la Asamblea Nacional, la diputada zuliana se refirió a los constantes cortes eléctricos que sufren los venezolanos sin que esta situación sea solventada, por el contrario cada vez se agrava.

Recordó que el año pasado se aprobó por unanimidad un informe de la Comisión Mixta para el estudio de la crisis eléctrica, el cual concluyó en la sanción política a 6 ex ministros de ese sector y al ex Jefe del Estado Mayor Eléctrico, Aristóbulo Istúriz, así como el voto de censura contra el Mayor General, Luis Motta Domínguez, actual presidente de Corpolelec.

Enfatizó en su intervención que en días recientes se quedaron sin servicio eléctrico en los estados Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Falcón, Barinas, Lara y Portuguesa, por una avería en la subestación Yaracuy- La Arenosa, que ocasionó en el Estado Zulia el incendio en otras dos subestaciones, lo que demuestra el deterioro en el sector eléctrico.

Sobre este mega apagón la diputada dijo que no hay versión oficial por parte de Ministro Motta Domínguez. “Los venezolanos merecemos respuestas, ya basta de tanta ineficiencia”, sentenció Bracho.

Agregó que el teleférico quedó sin electricidad por espacio de ocho horas, dejando a sus usuarios varados en los funiculares. En el momento de su intervención, denunció que la población de Guarenas-Guatire estaba sufriendo una falla en el servicio eléctrico.

Alertó que los apagones o interrupciones del servicio eléctrico no han alcanzado un mayor nivel por cuanto el consumo eléctrico no ha aumentado, porque el clima aun se mantiene favorable en muchas regiones, no obstante se espera que a partir de abril esto cambie.

Advirtió que el gobierno nacional y el ministro Motta Domínguez deben atender con urgencia el problema del sector eléctrico. “ Las fallas constantes de electricidad ponen en riesgo la vida de miles de personas que se encuentran con problemas de salud, de millones de familias por la inseguridad y de miles de empresas que se ven afectadas en su normal funcionamiento, generando enormes pérdidas”.

ACN / Nota de prensa.