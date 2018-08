En alerta roja se mantiene estado Bolívar por crecida de río Orinoco

En alerta roja se mantiene el estado Bolívar por las inundaciones que causó la crecida de los ríos Orinoco y Caroní; y ha dejado a 6mil 953 personas afectas.

Actualmente, los niveles del río se mantenían de la siguiente manera: Caicara del Orinono, alerta roja, con una cota de 35.32 metros sobre el nivel del mar (msnm); Ciudad Bolívar, 17.82 msnm, alerta amarilla, le faltan 18 centímetros para pasar a alerta roja; y 23 cm para sobrepasar los niveles históricos del año 1976 (18.05).

En Palúa, en Ciudad Guayana, sigue en alerta roja; 12.04 msnm igual que el río Caroní que la medición en el Club Náutico, es de12.79 msnm.

General Randy Rodríguez, viceministro de Gestión de Riesgos y Protección Civil (PC), estuvo en el estado Delta Amacuro y luego visitó el municipio Caroní; en compañía de las autoridades regionales también visitó el sector de Acapulco en San Félix; y dieron una ayuda material a los afectados.

Más de 13 mil personas afectas en el estado Amazonas

Mauligmer Baloa, diputada de la Asamblea Nacional por el Movimiento Progresista de Venezuela; comunicó que hay más de 13 mil damnificados en el estado Amazonas.

Baloa indicó que esto se debe a que las autoridades locales no han podido contabilizar a los ciudadanos que se resguardan en casas de vecinos; de familia y estacionamientos en zonas cercanas de sus propiedades.

La diputada denunció que los gobernantes no han atendido a los refugiados extraoficiales. “A los damnificados que no se encuentran en sitios ofrecidos por las autoridades no les llevan ni agua”, sentenció.

ACN/ El Universal

