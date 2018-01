Voluntad Popular no validará en el CNE

Este viernes el partido político, Voluntad Popular, dio a conocer mediante un comunicado que no participará en el proceso de “revalidación” ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En el texto, aseguran que el esquema de “validación” en 16 horas impuesto por el CNE es prácticamente imposible que Acción Democrática (AD), Movimiento Primero Justicia (MPJ), Partido Unión y Entendimiento (PUENTE), Voluntad Popular Activistas (VPA) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se puedan revalidar todos en menos de una semana.

A continuación lea el comunicado completo:

Desde Voluntad Popular anunciamos responsablemente ante el país nuestra decisión como partido político legítimo, legal y democrático de no participar en la “revalidación” de organizaciones políticas convocada para los días 27 y 28 de enero de 2018 por el CNE. No vamos a hacerle el juego al régimen con un trámite que ya cumplimos hace menos de 1 año.

Asumimos esta decisión, conscientes de los inmensos riesgos que implica para el accionar de Voluntad Popular como partido político enfocado en construir una Mejor Venezuela en donde todos los derechos sean para todos los venezolanos y no para una cúpula corrupta; y conscientes de las implicaciones que la no convalidación de dicho proceso acarrea para nuestros dirigentes, activistas y simpatizantes en toda Venezuela. Pero cuando se decide enfrentar a una dictadura en todos los terrenos democráticos de lucha, se debe ser consecuente y coherente con la palabra empeñada, y en Voluntad Popular así lo hemos demostrado con creces siendo víctimas de la persecución incesante que nos ha aplicado el régimen, con el saldo de más de 500 dirigentes y activistas encarcelados injustamente, en exilio forzado, con arbitrarios e infundados procesos judiciales abiertos, hasta activistas asesinados, y allanamientos ilegales a nuestras sedes. ¡La LIBERTAD de Venezuela bien lo vale!

Consideramos que el país reclama de nosotros gestos de sacrificio y desprendimiento sinceros que antepongan el cambio que reclaman nuestros hermanos venezolanos a los intereses partidistas y personales. Sabemos que bajo el esquema de “validación” en 16 horas impuesto por el CNE es prácticamente imposible que Acción Democrática (AD), Movimiento Primero Justicia (MPJ), Partido Unión y Entendimiento (PUENTE), Voluntad Popular Activistas (VPA) y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) podamos quedar todos revalidados en menos de un fin de semana. Hace menos de 1 año ya cumplimos exitosamente en jornadas distintas con este arbitrario trámite del CNE, al que nuevamente pretenden someternos una y otra vez, con peores condiciones, por nuestros firmes ideales democráticos de no convalidar una elección municipal amañada.

Es por ello que con convicción y desprendimiento patrio, para el bien de nuestra Venezuela proponemos a todas las organizaciones hermanas de la Unidad, especialmente a aquellas que aún analizan a esta hora su participación o no en dicho proceso de “revalidación”, incluso habiendo manifestado ya públicamente que no lo harían, que en sintonía con la urgente necesidad de cambio de todos los venezolanos que hoy sufren las más difíciles necesidades por culpa de un régimen inhumano, corrupto y criminal encabezado por Nicolás Maduro, nos enfoquemos en trabajar todos juntos para validar solo la tarjeta de la Unidad Democrática. Validar la tarjeta de la Unidad no es necesidad de los políticos, es la necesidad de un pueblo en agonía que, si decide enfrentar a la dictadura en elecciones presidenciales, requerirá esta herramienta de lucha con la convicción de poner freno a los abusos, de quebrar al sistema y derrotar a la dictadura para conquistar nuevamente la libertad de nuestra amada Venezuela.

Consciente del valor inalienable y fundamental de la Unidad, no como símbolo sino cómo concepto de organización y lucha y que en estos momentos requiere de una redefinición para enfrentar al régimen. Ser más amplios, pero más disciplinados; ser más plurales, pero más organizados y, fundamentalmente, estar unidos en función a un propósito común: salir de la dictadura corrupta, criminal e inhumana con la fuerza de la mayoría aplastante que la rechaza y quiere cambio para avanzar hacia una Mejor Venezuela; nuestro coordinador nacional injustamente encarcelado desde hace casi 4 años, Leopoldo López, nos ha pedido transmitir a los partidos hermanos de la Mesa de la Unidad Democrática y a Venezuela este planteamiento.

No dejes de leer: Rondón: Renovación de partidos políticos es inconstitucional

A todos nuestros valientes activistas: herman@s, sigamos con claridad en el lado correcto de la historia, los esfuerzos de años de la dictadura por inhabilitarnos y desarticularnos mediante la persecución no han surtido ni surtirán efecto. Voluntad Popular más que un partido político es un sentimiento nacional que más pronto que tarde construirá esa mejor Venezuela de paz, bienestar y progreso que nos hemos trazado como objetivo, donde todos los derechos sean para todos los venezolanos y no para una cúpula dictatorial, inhumana y corrupta. Seguiremos con ahínco en cada rincón del país hombro a hombro, codo a codo, tendiendo manos a nuestros hermanos venezolanos que hoy necesitan desesperadamente soluciones a la crisis y la emergencia humanitaria.

Ratificamos nuestro apoyo a la convocatoria de calle realizada mañana sábado 20 de enero para concentrarnos en repudio a la política de muerte y destrucción que impulsa la dictadura y en defensa del irrenunciable derecho a la vida y a la paz que todos tenemos. Nos vemos en Parque Cristal en Caracas a las 11 de la mañana. ¡Fuerza y Fe!

En Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2018.