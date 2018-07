Gobierno de Maduro incapacitado para detener inflación afirma economista Guerra

El Gobierno nacional no cuenta con un programa económico para atacar la hiperinflación en el país, en este sentido; la reconversión anunciada por Nicolás Maduro no soluciona el aumento acelerado de los precios. Así lo aseguró el economista José Guerra.

“Quitarle los cinco ceros a la moneda no va a reducir la inflación porque lo que se está haciendo es un cambio de escala en la métrica en la moneda; pero no hay medidas fundamentales para corregir las causas de la hiperinflación que son de orden fiscal y monetario”; explicó durante una entrevista con Shirley Varnagy en el Circuito Onda de Unión Radio.

Aseguró que la entrada en vigencia de un nuevo cono monetario no representa la solución, pues carece de un plan bien estructurado y coherente; hasta el momento, aseguró, se trata de medida específicas y en consecuencia aisladas. “Ayer no se delineó nada, solo se anunciaron unas medidas específicas; lo que no representa un programa económico propiamente, pues son medidas sueltas, aisladas; lo que refleja el estado de desorganización y la incoherencia del gobierno sobre lo que se debe hacer para enfrentar la hiperinflación”.

Medidas inconexas

Mientras que el también economista, Asdrúbal Oliveros, explicó “estas son unas medidas inconexas con poca profundidad muchas de ellas muy poco bien explicadas; y para poder atacar los problemas de la economía se necesita generar confianza porque la hiperinflación tiene muchas aristas; y una de ellas es la expectativa de los agentes económicos sobre los precios a futuro para salvaguardad su patrimonio”.

La noche de ayer el Presidente anunció que la recoversión monetaria entrará en vigencia a partir del 20 de agosto, y que además se eliminarán cinco ceros a la moneda. Con esa decisión hay dos cambios, primero aplazó la fecha que inicialmente era el 4 de agosto; y segundo agregó dos ceros más a la lista de eliminados, pues en un principio anunció tres.

ACN

