Toma de mercados municipales traerá hambre y quiebra de comercios

La decisión del presidente, Nicolás Maduro, de tomar los mercados municipales, traerá más escasez y quiebra de los comercios.

Alfredo Padilla, director general de la Asociación de Trabajadores, Emprendedores y Microempresarios (Atraem), indicó que esta medida solo generará hambre.

Explicó que el origen neurálgico del bachaquerismo; está en la economía roja que promueve controles excesivos. “La respuesta a esto, es el surgimiento del mercado negro”

Padilla destacó que con la toma de los mercados municipales, se está violando las disposiciones constitucionales y revoca la Ley Orgánica de Poder Público Municipal; la cual le reserva a las alcaldías el desarrollo de la economía local.

“Aquí a través de ordenanzas el municipio tiene la competencia de administrar y regular los mercados municipales y apoyar a los trabajadores no dependientes”, indicó.

Gobierno busca control absoluto

Para Padilla el objetivo fundamental de esta medida, es lograr un control absoluto de todos los mercados del país, siendo la Misión Abastecimiento Soberano y Seguro; la encargada de intervenirlos por orden presidencial.

“Esta institución no es nada soberana, porque el pueblo no tiene el derecho a escoger los productos que quiere comprar; ni tampoco es seguro ya que no sabes si va a conseguir los bienes que necesitas. Es decir el nombre de esta misión es casi una burla al ciudadano”.

Asimismo criticó que este organismo que se ocupa de distribuir los famoso Clap, ahora pretenda ocupar los espacios de los concesionarios de los mercados; que han sido dueños de su puesto durante décadas,

“El propio Presidente Maduro dice que hay que sacar a estos trabajadores esposados de sus negocios por mafiosos, estamos hablando de un golpe mortal a la economía privada popular. Incluso ese pueblo que creyó en la oferta de Chávez en 1998 que lo llevo al poder”.

Destacó, a través de una nota de prensa, que esta decisión someterá al pueblo a mayor hambre, ya que al no poder comprar en los mercados tendrá que resignarse a esperar la caja Clap; y verse obligado a sacar el carnet de la patria para medio comer.

“Esto agudizaría el atropello a la gente que trabaja y vive de su esfuerzo diario, personas del pueblo humilde. También la medida golpearía a los bodegueros”.

MCO/ACN

