Testigos de Falcón en Carabobo respondieron a la instalación de mesas de votación

La diáspora de trabajadores del sector construcción en Carabobo se incrementó en un 75%, ante la grave crisis económica que atraviesa Venezuela.

La pérdida de la calidad de vida, producto a la hinperinflación; el desabastecimiento de medicinas y alimentos, son algunos de los factores que han incidido; a la hora de presentar la renuncia.

Así lo aseguró el presidente de la Cámara de la Construcción en Carabobo, Luis Barón, quien alertó sobre la difícil situación que viven los trabajadores; ingenieros y empleados de estas empresas.

Barón, durante declaraciones, citó la carta de renuncia de uno de los empleados. En el documento la persona explica que su renuncia se debe a la dura crisis que vive el país.

En uno de los párrafos el trabajador relata: “sé que no lo van a entender. Existe el 99% de posibilidades que me juzguen por esta cruda decisión; pero la desesperanza el día de ayer al tener que vender (a precio de regalo) mi computadora y la impresora (tan útil en los trabajos, de mi hija y el mío), para comprar un par de bolsitas de alimentos y la mayor parte del dinero en medicinas; fue una decisión crucial. Entendí que con ese poco porcentaje que me quedaba; debía tomar unas medidas más severas para avanzar en esta amarga crisis que vivimos aquí en Venezuela”.

En la misiva la persona valora el esfuerzo del empresario, en mantener la plantilla de colaboradores. “Tú, tu familia, los socios, la empresa; también son inocentes y no es su responsabilidad asumir y paliar la crisis”.

Sector construcción es uno de los principales motores del país

Barón indicó que el sector construcción ha sido uno de los principales motores y dinamizadores de la economía nacional.

“No podemos seguir viendo de manera silente como se nos va la gente, se contrae el trabajo y, poco a poco, se siguen cerrando empresas. Se requiere una reactivación urgente”.

El empresario a través de nota de prensa, aseguró que este gremio está dispuestos a trabajar; para revertir esta dura situación.

