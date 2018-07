Sin efectivo: Por Alejandro Feo La Cruz.- Entre tantos males que sufren los venezolanos día a día, hay uno que afecta directamente la rutina diaria del ciudadano común, impidiéndole muchas veces continuar con la actividad que realizaban para mantener a su familia, me refiero a la falta de efectivo, es decir la escasez de dinero de curso legal en el país, para realizar transacciones comerciales o comprar bienes y servicios. Sin efectivo para pagar un pasaje hasta el centro de trabajo o para regresar a la residencia.

El no contar con dinero efectivo hace que las personas muchas veces no tengan como pagar el transporte público o no puedan comprar en las bodegas más cercanas a su comunidad, o hacer sus compras en los mercados itinerantes que se colocan en las zonas populares. La situación es más grave aún para aquellos trabajadores por cuenta propia, pequeños emprendedores como kioskos de periódico, ventas de empanadas o similares, que han visto cómo hacer una venta se vuelve una misión imposible por la falta de efectivo, haciendo inviable la continuidad del pequeño negocio familiar y perdiendo así su modo de sustento.

En las zonas rurales la situación es más dramática, lugares como Canoabo, Chirgua, Belén o Negro Primero, no existen bancos y es casi nula la conexión de Internet, por lo que es casi imposible contar con puntos de ventas y aún si los hubiera la población no cuenta con tarjetas de débito, lo que hace muy cuesta arriba para sus pobladores llevar su vida diaria.

En la costa carabobeña hemos visto como pequeños comerciantes, los vendedores de pescado frito de Palma Sola han tenido que cerrar por la falta de efectivo, lo que también se repite en otras playas de Puerto Cabello, generando desempleo, pobreza y más gente que abandona el país.

La falta de efectivo es una consecuencia directa de la hiperinflación que vivimos, siendo que todos los días necesitamos más dinero para comprar lo mismo, los billetes circulantes nunca serán suficientes.

Esta locura tiene que parar, algo bueno tenemos que hacer que pase.

