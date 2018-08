Siete millones de niños abandonaron las aulas de clases en Venezuela

El director general de la Fundación Arturo Uslar Pietri, Eric Ondarroa, informó que siete millones de niños venezolanos dejaron las aulas de clases durante el período 2017-2018.

El alto índice de deserción escolar, es debido al hambre; pues en el 90% de los planteles de educación pública, no existe el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

“La falta del PAE hace que el ausentismo en centros educativos supere 50%. Hay hambre en las aulas de clase venezolana, en otras instituciones los padres deben disponer al menos de 30 millones de bolívares; al mes, para garantizar como mínimo una empanada y una malta diaria a su hijo. Según dijo, .

Ondarroa estimó que a esta cifra debe incluirse el costo del traslado diario hasta los centros educativos que est{an por el orden de los doscientos mil bolívares (Bs. 200.000); el valor de los uniformes equivale al menos ochenta millones de bolívares (Bs. 80.000.000), cuando el salario mínimo es de apenas cinco millones.

“El Ministro dice que fue un éxito el año escolar que se cerró porque lograron mantener 25.000 escuelas abiertas. Nosotros en la Fundación Uslar Pietri nos preguntamos ¿Para qué sirve tener estas escuelas; si hay siete millones fuera del sistema educativo,y algunas se están cayendo”.

Esta situación se mantendrá, mientras la educación no sea el primer punto de la agenda nacional. “Mientras en otros países de América Latina les enseñan robótica a sus niños, en Venezuela seguimos con un contenido errado, desfasado Esto ha hecho que la educación sea una simple fábrica de títulos”, sumó.

Desmintió al Ministro

Igualmente desmintió las aseveraciones del titular de la cartera de Educación, Elias Jaua Milano, quien en días recientes aseguró que Venezuela sobrepasó la meta del programa 20/30 de la Unesco, aseverando que en el país se garantizan 22 años de educación gratuita.

“Sr. Ministro ha dicho que la educación es gratuita, y no hay nada más falso. La alimentación no es gratuita, el transporte no es gratuito, ni son gratuitos uniformes, ni útiles escolares”, especificó el portavoz del movimiento de la educación, Alianza del Lápiz, en entrevista con Caterino Valentino.

MCO/NP/ACN

No deje de leer: En alerta roja se mantiene estado Bolívar por crecida de río Orinoco