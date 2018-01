El superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), William Contreras, informó que más de 100 fiscales de este ente fiscalizaran 26 cadenas de supermercados.

En total 214 establecimientos comerciales se encuentran en la mira del Sundde por presuntamente incurrir en el remarcaje de precios y Ausencia de Habladores lo que se consideran infracciones dentro de la Ley Orgánica de Precios Justos.

El funcionario detalló en entrevista a Ultimas Noticias que los productos que tenían remarcaje de precios no eran nuevos, ya estaban en el inventario de los establecimientos por lo que detalló que se ordenó a estos supermercados colocar los viejos precios que tenían el pasado 15 de diciembre.

Contreras detalló que algunas cadenas nacionales y regionales involucradas en el ilícito son Central Madeirense, Unicasa, Plazas, Excelsior Gama, Luvebras, Plan Suárez y los superpermercados Garzon, y Sigo en el interior del país.

“Estos actos no los podemos considerar ya de simple especulación, son actos criminales contra el pueblo. No hay razón para que estén haciendo estos cambios de precios y por eso estamos aplicando los correctivos.” Sentenció Contreras.

Tras conocerse la medida la noche de este viernes algunas personas se apostaron en las inmediaciones del supermercado Excelsior Gama de San Bernardino en Caracas a la espera de la materialización de la medida gubernamental.

En Twitter los venezolanos aprovecharon para expresar su opinión en cuanto a la medida económica. Lea a continuación algunos tweet.

Medida de la Sundde obliga a supermercados de todo el país a regresar los precios a los que tenían el 15 de diciembre. No es difícil imaginar que no habrá reposición de productos de Brasil-Turquía-Uruguay, etc que el propio Gobierno permitió para que se vendieran al paralelo

— Roberto Deniz (@robertodeniz) January 6, 2018