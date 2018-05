El senador norteamericano, Marco Rubio, señaló que “no importa con cuántos senadores se reúna Maduro; las sanciones impuestas por Estados Unidos serán retiradas cuando el mandatario abandone el poder.”

Marco Rubio, senador estadounidense, indicó que la reunión de Nicolás Maduro con Bob Corker; presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado; no implica la eliminación de las sanciones impuestas a funcionarios de su gobierno.

El funcionario detalló que los senadores de Estados Unidos pueden reunirse con cualquier persona que deseen.

“Cualquier senador puede reunirse con quien quiera; pero no importa con cuántos senadores se reúna Maduro; las sanciones de EE UU serán retiradas cuando Maduro se vaya y retorne la democracia”; indicó Rubio a través de su cuenta de Twitter.

El senador acompaño la publicación con una imagen del encuentro.

Marco Rubio ✔@marcorubio – Any U.S. Senator can meet with whoever they want. But no matter how many senators dictator @NicolasMaduro gets to meet with him, U.S. sanctions will go away when Maduro leaves & democracy returns.

Presidente Maduro se reúne con senador estadounidense en Miraflores

El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reúnió con el presidente del comité de relaciones exteriores del senado de Estados Unidos, Bob Corker, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.

El gobierno venezolano declaró este martes persona non grata al encargado de negocios de EE UU en Venezuela, Todd Robinson.

“Las sanciones promovidas por la derecha venezolana y firmadas por el presidente Donald Trump contra Venezuela; ofenden la dignidad nacional, yo repudio todas las sanciones que se pretenden contra la República Bolivariana de Venezuela; porque le hacen daño, generan sufrimiento al pueblo; generan daño económico, físico, financiero, monetario al pueblo de Venezuela”, manifestó Maduro.

#EnVivo| Palacio de Miraflores | En el marco del fortalecimiento de la Diplomacia Bolivariana de Paz, hoy recibimos a Bob Corker, Senador del Congreso de EEUU.https://t.co/tuUMREU7M1

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 25 de mayo de 2018

