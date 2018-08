Juan Requesens: “No les bajaré la mirada, porque soy inocente”

“No les bajaré la mirada, porque soy inocente”, afirmó el diputado Juan Requesens, durante la audiencia de presentación.

Su hermana, la dirigente estudiantil Rafaela Requesens, a travès de su cuenta en la red social Twitter, compartió las palabras que dijo el parlamentario este martes, en la madrugada; durante la primera audiencia de presentación en el caso; donde el Gobierno de Nicolàs Maduro, lo implica en el atentado contra el mandatario.

“Desde que me metí en política sabía que esto podía pasar; y que mi vida y la libertad podía dar.

“No bajaré la cara, no tengo por qué pedir perdón; siempre he buscado la salida de este gobierno de manera constitucional, no de manera violenta”.

“No me doblegaran, no les bajaré la mirada porque yo soy inocente”, resalta la imagen.

Estoy segura hermano que de esta salimos, tu eres inocente y el mundo entero lo sabe. ¡Vamos @JuanRequesens no vamos a bajar la cabeza, no van a lograr doblegar nuestra lucha! #LiberenARequesens pic.twitter.com/rtnDpXAaSh — Rafaela Requesens (@RRequesens) August 14, 2018

El diputado opositor es uno de los acusados por el presidente Maduro del atentado en su contra, ocurrido el sábado 04 de agosto.

Abogado de Requesens

Se encuentra con privativa de libertad e imputado por su presunta participación por un tribunal de control del Área Metropolitana de Caracas y permanece en una dependencia del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

El abogado Joel García, defensor del diputado Juan Requesens; afirmó que los videos difundidos por el gobierno nacional; tuvieron el único objetivo de lesionar la dignidad del parlamentario

Joel García, abogado del diputado Juan Requesens; afirmó que los videos difundidos por el ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez; de la “confesión” realizada por el parlamentario no existen en las actas procesales de la audiencia.

“Esos videos no existen en las actas procesales. Los videos fueron difundidos solo para lesionar; la dignidad humana del diputado Juan Requesens”; afirmó García en una rueda de prensa la noche de este martes.

Marlene Piña Acosta con notas de prensa/ACN

No deje de leer: Arrestado General (GB) Héctor Armando Hernández Da Costa