Reos generan motín en la cárcel de Cumaná

Desde el pasado Lunes, los reos de la cárcel de Cumaná, ubicada en el estado Sucre; han producido una situación irregular. Tomaron civiles como rehenes para solicitar mejoras en las condiciones que se encuentran recluidos y que se les respeten sus derechos.

La información la dio a conocer la organización no gubernamental Una Ventan a la Libertad; a través de la red social Twitter. Quien indicó que los reclusos tomaron unos custodios, profesores, médicos y algunos civiles como forma de protesta para su solicitud.

El diputado Robert Alcalá, también señaló acerca del hecho via Twitter, quien afirmó que desde el lunes hasta este martes permanece la situación irregular en la cárcel. Indicó que los detenidos se mantienen de manera pacífica; no han herido a nadie y no se niegan a hablar con nadie, piden un traslado a la cárcel El Dorado.

No todos los presos participan en el motín

Por otro lado, Alcalá aclaró que en el motín no están participando todos los privados de libertad; solo un grupo que piden traslados. Específicamente siete los que lideran la situación; y presuntamente tienen una lista de 40 personas que pretenden llevarse para el supuesto traslado.

El jefe de la Unidad de Respuesta Inmediata del Ministerio para el Servicio Penitenciario; acudió al centro de reclusión el lunes en la noche, para negociar; sin embargo no lo dejaron acceder al recinto.

“La situación sigue siendo la misma sin soluciones aparentes”, afirmó el diputado en horas de la mañana del martes.

Durante el año 2018 han ocurrido fuertes revueltas en diferentes centros penitenciarios del país, para exigir mejores condiciones de reclusión y/o que el gobierno respete sus derechos procesales. La mayoría de esos motines ha dejado heridos y en ocasiones muertos.

Cabe destacar que durante el revuelto en la cárcel de Cumaná, los reclusos rebeldes que lideran el motín portan armamento.

ACN/@ventanalibertad/ @robertalcalasu

