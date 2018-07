Una nueva reconversión monetaria que no tiene ni un billete

Nicolás Maduro postergó la fecha, pero no fue suficiente, aún los bancos no cuenta con los billetes de la nueva reconversión monetaria que entrará en vigencia el próximo 4 de agosto. Así lo aseguró el economista y diputado José Guerra consultado por medios internacionales.

El experto en finanzas aseguró que el Gobierno no tiene como sustituir 4.200 millones de piezas monetarias. Se trata de una reconversión monetaria “traumática”; no solo por no disponer del nuevo papel moneda, sino también por el acelerado aumento de bienes y servicios.

Guerra también explicó que las inexistentes medidas para controlar la hiperinflación que atraviesa el país, amenaza con otorgarle tan solo pocos meses de vida útil al nuevo cono monetario. “Será una reconversión sin un programa antiinflacionario, por lo que el nuevo cono monetario perderá vigencia en tres meses”.

Reconversión monetaria que no ve la luz

La inflación se ve acompañada por una sostenida depreciación de la moneda nacional, que en el mercado negro alcanzó un récord de 3.500.000 bolívares por dólar, además de escasez de papel moneda, reseñó DPA.

La anterior reconversión, realizada en el año 2008; se llevó a cabo para facilitar las transacciones cotidianas en medio de una inflación que rondaba el 30% anual. Como consecuencia de la hiperinflación por la que atraviesa el país actualmente, se suprimirán otros tres ceros a la moneda; sin embargo, no existe un plan antiinflacionario por parte del Gobierno Nacional que acompañe la medida.

Maduro anunció en el mes de marzo que la nueva reconversión se realizaría en un lapso de dos meses; bajo esta medida, los banqueros expresaron que necesitaban más tiempo para adaptar sus sistemas, por lo que se postergó hasta agosto.

ACN/DPA

