Petróleo venezolano en baja y cierra la semana en 367,34 Yuanes

Son 26 mil jubilados de todo el país en el sector petrolero a los que el gobierno no les ha atendido sus demandas en materia de pagos pendientes y la desmejora de sus beneficios. En el caso de la región central del país suman al menos 1000 ex trabajadores activos entre Pvsa y Pequiven.

Abel Materan director de la región central de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (AJIP) explicó durante una rueda de prensa realizada en Carabobo que actualmente a cada ex empleado se le adeuda más de 7 millones de bolívares. Aún no han podido recibir este pago porque les mantienen una auditoria externa que les impide recibirlo.

Comentó que en varias oportunidades los otros jubilados que se encuentran bajo esta situación en el país han marchado hasta los portones de las empresas y la respuesta que han conseguido han sido detenciones y represión, esto citando a lo ocurrido el mes pasado en el muelle Tía Juana ubicado en el sector Lagunillas, estado Zulia.

Explicó que otro de los problemas es la merma de sus beneficios, por ejemplo ante pagos pendientes con proveedores no les quieren prestar servicios médicos, además de la falla en la dotación de medicinas como la recibían anteriormente para dos meses y una bolsa de comida sumistrada por Pdval Obrero que les llegaba mensualmente y ahora se la entregarán cuando se planifiquen jornadas.

Actualmente un jubilado devenga 650 mil bolívares pero asegura que no les alcanza ni para comprar lo que requieren en su día a día como alimentos y medicinas.

El sub gerente de la Asociación de Jubilados de Morón y Puerto Cabellon José Castillo manifestó que deberían tener una jubilación digna y que lamentablemente el actual gobierno no está cumpliendo. “Lo están haciendo peor que la cuarta República”. Les ha llegado información que presuntamente no hay dinero para cancelarles y que el mismo fue desviado.

ACN / @VanesaRojasVe.