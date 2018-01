Oposición exigirá garantías electorales en República Dominicana

“Los partidos Voluntad Popular y Puente quedan autocancelados, porque al no atender la convocatoria de renovación de partidos hecha por el CNE automáticamente decidieron cancelar sus partidos al no cumplir con los requisitos de ley, según el Art. 32, literal d) de la LPPRPM“.

A través de un comunicado el partido Primero Justicia explicó que en menos de 15 horas activaron el proceso de validación para evitar el órgano electoral emitiera un pronunciamiento similar al realizado hacia Voluntad Popular y Puente que quedaron autocancelados al no cumplir con el llamado de convocatoria de renovación de partidos.