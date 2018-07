Médicos y enfermeras protestaron en Naguanagua por aumento salarial

Los reclamos por bajos salarios no se detienen en Carabobo. La mañana de este lunes, un grupo de trabajadores de la salud protestaron para exigir al Gobierno nacional incremento de sueldo.

En el municipio Nagunagua, enfermeros y médicos del sector salud de esa jurisdicción salieron a la calle porque el salario que devengan no les alcanza para vivir. El monto base es de 500 mil bolívares, mientras que el máximo es de mil 400, cantidad que no alcanza para cubrir dos productos de de la cesta alimentaria familiar.

En entrevista para Venezolanos por la Información; los manifestantes exigen que a la brevedad se realice un reajuste a las tablas salaria para poder cobrar una mensualidad digna de un trabajador de ese gremio.

“No podemos vivir con un sueldo de 500 mil bolívares mensuales, necesitamos una remuneración que nos haga vivir dignamente”, dijo una de las trabajadoras. Otra de las entrevistadas expresó, “estamos cobrando 1.400.000 Bs mensuales, somos profesionales, eso no nos alcanza para absolutamente nada”.

Protestaron con mensajes contundentes

Con mensajes como “el pueblo pierde miedo a morir cuando vivir cuesta demasiado…¡basta de hambruna!” y otros en el que se leía “los médicos de manos atadas. Artículo 91. Sueldo digno, enfermeras de paro”; los trabajadores reclamaron un salario justo ante la hiperinflación que vive Venezuela.

El reclamo también incluye dotación de insumos y medicinas para los pacientes, que requieren una atención óptima. Al respecto, el médico Jorge Pérez expresó “la hambruna está matando a nuestros pacientes, no hay medicina, no hay sueros. No tenemos nada”.

El 26 de junio las enfermeras comenzaron un paro nacional para presionar al Gobierno en aumentar el salario. A esta acción ya se sumaron, médicos y bionalistas.

Este sector no es el único que exige mejoras salariales, trabajadores del Metro de Caracas, profesores universitarios, docentes de educación básica y empleados de sector eléctrico, entre otros se sumaron a las protestas que hay en el país.

No deje de leer: 240 muejeres recibieron charla sobre prevención de embarazos no planificados