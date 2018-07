Exigirán a Lacava respeto a la Rectora de la Universidad de Carabobo

Ante el hostigamiento y persecución política que promovió Rafael Lacava, contra la rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero. Un grupo de ciudadanos que hacen vida en la entidad exigirán respeto al Gobernador hacia la profesora.

El reclamo se extiende a las mujeres venezolanas en general. Le exigirán consideración, en especial a la máxima autoridad de esa casa de estudios.

La información se difundió a través de un escrito que difundió Carlos Rojas Malpica, Pedro Rondon Haaz, Rafael García Marvez, Damiano Del Vescovo y las Mujeres Organizadas de Carabobo; que lideran Alecia Franco de Ortega, Isabel Castrillo, Dorik Fragosa y Angela Pinto Franco. El escrito lo publicaron en la página www.change.org.

Sebin trasladó a la Rectora de la Universidad de Carabobo para interrogarla

El 10 de julio, Divo de Romero la trasladaron a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Naguanagua. Allí los funcionarios la interrogaron durante hora y medía por supuestamente promover un golpe de Estado con el apoyo de militares.

“Estos abusos, producto de la forma en que ahora se hace política en el capitolio de Carabobo, si bien son inquietantes; no me amilanarán ni me harán desistir de la lucha por el rescate de la institucionalidad universitaria; y el respeto a los valores democráticos”, aseguró la Rectora en un escrito divulgado ese día.

En ese sentido, el grupo que escribió el documento rechazó de forma categórica las expresiones ofensivas y escatológicas de Lacava contra Divo de Romero. Además indicaron que estas acciones dejan al descubierto la intención de imponer un solo pensamiento en la Universidad de Carabobo.

Por eso en el escrito aclararon que se oponen a la pretensión de “meterle mano” ideológicamente a la universidad. Recomendamos al que quiera acercarse a la vida universitaria, que debe hacerlo con respeto”, destacan en el texto.

