Mató a su mujer con tiro de escopeta y un vigilante ultimó al compañero

Up Next

No deje de leer: Buscan a venezolana que raptó un niño en la ciudad de Cúcuta

“Él quiere hacer ver todo como un accidente, pero no es así. Si eso fuera verdad. Hubiera dado la cara y no andaría huyendo”, dijo Daniela. Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas ( Cicpc ) investigan el caso de la muerte del vigilante.

Daniela Fuenmayor, hermana de la víctima, dijo que el compañero de su hermano, de apellido Pérez “intentaba sacar algo del lugar sin permiso de los dueños y mi hermano no se lo permitió”. Al parecer eso originó una pelea entre los dos que finalizó en tragedia.

Continue Reading

Publicidad