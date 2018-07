Los “Sukerman’s” de Croacia han vuelto y despacharon la “kryptonita” rusa

Los Sukerman’s empataron en listón que hace 20 años, el actual presidente de la Federación de Croacia Davor Suker y compañía lograron en Francia 98, al vencer en penales a Rusia 4-3, luego del empate a 2 en 120 minutos y eliminó a la anfitriona para alcanzar las semifinales que disputarán ante Inglaterra.

Lista las dos llaves en semis, por un lado la campeona precisamente del Mundial del 98, Francia contra la ahora; temida Bélgica y los “tres leones” ingleses titulares de la edición de 1966 contra unos croatas que sigue invicto.

Los Sukerman’s sufrieron otra vez

Los Sukerman’s tuvieron que sufrir, hasta la ronda de penales, la segunda consecutiva, pero antes también estuvieron abajo tras por; el gol de Denis Cheyshev (31’), emparejó por intermedio de Andrej Krameric (39’).

Se fue arriba en el alargue (101’) con diana de Domagoj Vida; volvió a temblar a los 115 con el; tanto del ruso-brasileño Mario Fernandes para volver a nacer con la diana desde los 11 paso de Ivan Rakitic el; mismo que le marcó le dio el boleto a cuarto, por la misma vía a expensas de Dinamarca.

Chéryshev los hizo soñar

El renacimiento del fútbol ruso pintaba de maravilla con una pintura que a los 31 minutos plasmó a distancia y; con pierna izquierda el extremo Denis Chéryshev, su cuarta diana en la copa.

El toque sutil con rosca se encaminó a la escuadra de Danijel Subasic tras pasar sin dificultad alguna por la; tibia presión de Vida y su socio en la zaga Dejan Lovren.

Empató Kramaric

En el 39, un de los “Sukerman” Mario Mandzukic, en una aparición inusual para su rol, se desplazó veloz por; el callejón izquierdo y al pisar el área soltó un centro para la cabeza de Andrej Kramaric ante el que; nada pudo hacer Igor Akinfeev.

Drama y goles en la prórroga

La balanza se inclinó para Croacia con el gol de Domagoj Vida, con para el 2-1 a los 101 minutos que; volvió a silenciar al estadio casi repleto de fanáticos rusos.

Cuando todo parecía consumado, cinco minutos después apareció el brasileño que le dio a la canarinha que jugaría para Rusia; y no solo lo hizo, marcó Fernandes. Más dramatismo imposible. Más sufrimiento inaguantable para ambas escuadras.

La lotería fue croata

Pero como le ocurrió a Chéryshev, la emoción le duró poco al brasileño, pues falló al ejecutar su lanzamiento y; desde allí los rusos no se recuperaron más que la final la tanda de penaltis la liquidó Ivan Rakitic.

Por Rusia anotaron Alan Dzagoev, Ignashevich y Kuziaev pero además del fallo de Fernandes, Subasic atajó el tiro de Smolov; el primero de la tanda.

Marcaron por Croacia Brozovic, Modric con mucho sufrimiento, pues Akinfeev casi detiene el lanzamiento, y Vida antes de dar paso; a Rakitic. El portero ruso, héroe en el pasado partido contra España, apenas pudo evitar a Kovacic.

Vencieron la “Kriptonita” rusa

Croacia alcanzó por segunda ocasión las semifinales, algo que logró hace dos décadas. Ya Davor Suker y compañía puede estar; tranquilo. Ya este país que solo pasa los 4 millones de habitantes puede decir que nacieron los nuevos Sukerman’s que; vencieron la “kryptonita” del país más grande del mundo con más de 142 millones de habitantes.

Impresiones

“Rusia jugó muy bien, principalmente en la primera parte. Ejerció una presión muy alta y asumimos riesgos. No tuvimos el control del juego que queríamos. En la segunda jugamos mucho mejor, pero desafortunadamente no concretamos las ocasiones. Aunque mostramos carácter otra vez. Estamos en semifinales y tenemos tiempo para prepararlas bien.” Luka Modric

“Ojalá que esta generación supere a la de 1998, Vamos paso a paso, rival por rival, pero nos alienta saber que este grupo tiene carácter, calidad, hambre, y ha evolucionado mucho.” Davor Suker

“Hay que felicitar a los chicos por la lucha, por el esfuerzo y por todo lo que hicieron para llevar a Croacia a la semifinal. Tenemos que estar todos orgullosos, aquí y en Croacia porque ha sido espectacular. Hay que felicitar también a Rusia por su lucha. No ha sido un partido bonito, pero fue intenso, una batalla por la semifinal, somos muy afortunados. Ahora sería una pena no llegar a la final.” Zlatko Dalic

“Es duro. Estamos muy tristes de que el cuento de hadas para nuestro país se haya terminado. No pudimos ganar. Nos vamos para casa. Marcar cuatro goles está muy bien, pero no tiene sentido si el equipo no sigue en el torneo.”. Denís Chéryshev

“Estoy muy orgulloso de cómo jugó el equipo durante todo el torneo. No luchamos, jugamos al fútbol. Confiábamos en nosotros. Pudimos probar que vale la pena trabajar fuerte. Creo que la gente no creía en nosotros cuando comenzamos, y ahora nos aman. Todo Rusia nos ama. Ellos saben lo que vale el equipo ruso. Esperamos haber mejorado la situación.” Stanislav Cherchesov

Ficha técnica

Rusia 2 (3): Igor Akinfeev; Mario Fernandes, Ilya Kutepov, Sergey Ignashevich, Fedor Kudriashov; Roman Zobnin, Daler Kuziaev; Alexander Samedov (Aleksandr Erokhin, 54’), Aleksandr Golovin (Alan Dzagoev, 102’), Denis Chéryshev (Fedor Smolov, 66’); y Artem Dzyuba (Iury Gazinsky, 79’). DT. Stanislav Cherchésov.

Croacia 2 (4): Danijel Subasic; Sime Vrsaljko (Vedran Korluka, 96’), Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic (Josip Pivaric, 73’); Ivan Rakitic, Luka Modric; Ante Rebic, Andrej Kramaric (Mateo Kovacic, 88’), Ivan Perisic (Marcelo Brozovic, 62’); y Mario Mandzukic. DT. Zlatko Dalic.

Goles: Chéryshev (31’), Kramaric (39’), Vida (101’) y Fernandes (115’).

Penales. Rusia: Fedor Smolov (falló), Alan Dzagoev, Mario Fernandes (lo botó), Sergei Ignashevich y Daler Kuzyae. Croacia: Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic (falló), Luka Modric, Domagoj Vida e Iván Rakitic.

Árbitro: Sandro Ricci (Brasil). Amonstados: Lovren, Strinic y Gazinski. Escenario: Estadio Olímpico Fisht, en Sochi. Asistencia: 44.287 espectadores.

