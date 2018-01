LeBron James superó la barrera de los 30.000 puntos en la NBA

El alero LeBron James, de los Cavaliers de Cleveland, se convirtió este martes en el séptimo jugador en la historia de la NBA que llega a la marca de los 30.000 puntos y el más joven en conseguirlo.

James, de 33 años y 24 días de edad, le quitó al exescolta Kobe Bryant (34 años y 104 días) de haber sido el más joven en entrar a formar parte del selecto grupo de encestadores.

Bryant no tardó en enviar sus felicitaciones al astro de los Cavaliers en su cuenta de Twitter.

Aunque James ha reiterado en los últimos días que nunca tuvo en su mente salir al campo y ser el máximo encestador, ya que le gusta destacar en todas las facetas del juego, su aportación en el ataque de los equipos con los que ha estado, los Cavaliers, con los que cumple su segunda etapa, y los Heat de Miami, ha sido decisiva y de líder.

James llegó al partido con la necesidad de conseguir ocho puntos para establecer su nueva marca y los consiguió con un tiro en suspensión cuando faltaba 1.1 minuto para que concluyese el primer cuarto del partido que los Cavaliers disputan ante los Spurs, en el AT&T Center, de San Antonio.

#LeBronJames hits the jump shot to become the first player in @NBAHistory to reach 30,000 points, 7,000 assists, and 7,000 rebounds!#ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/MNKMTyo4sl — NBA (@NBA) January 24, 2018

Junto a James la lista de máximos encestadores de la NBA está encabezada por Kareem Abdul-Jabbar (38.387 puntos), Karl Malone (36.928), Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292), Wilt Chamberlain (31.419) y el alemán Dirk Nowitzki (30.837), quien al igual que el jugador de los Cavaliers todavía sigue en activo con los Mavericks de Dallas.

Precisamente, Nowitzki fue el primero en felicitar a James a través de las redes sociales al darle la bienvenida al club de los 30.000 puntos.

Congrats @KingJames. Welcome to the club!!! — Dirk Nowitzki (@swish41) January 24, 2018

Además de su destacada marca, James instauró un récord en solitario en la NBA, al convertirse en el único jugador en la historia con 30.000 puntos, 7.000 rebotes y 7.000 asistencias.

”Un club de uno”, escribió en su cuenta de Twitter la NBA.

