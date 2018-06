Gobernador Lacava puso en marcha HidroDrácula para suministro gratuito de agua potable

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, puso en marcha el servicio denominado HidroDrácula.

El plan permitirá atender a las familias y comunidades afectadas en la entidad por fallas en el suministro de agua, con la distribución gratuita de aproximadamente 45 millones 600 mil litros de agua potable al mes.

“Hoy estamos satisfechos y contentos porque por primera vez después de tantos años, lanzamos esta nueva misión denominada HidroDrácula”, anunció el mandatario regional.

“Una flota compuesta por 10 gandolas con tanques de 38 mil litros cada una, que tienen la capacidad de transportar un millón y medio de litros diarios de manera gratuita, a las comunidades afectadas por el racionamiento de Hidrocentro”, detalló desde el llenadero ubicado en la Redoma de Guaparo de Valencia.

Explicó que esta iniciativa surgió para neutralizar los precios especulativos en la distribución de agua por camiones cisterna privados.

Además de ampliar la insuficiente flota de vehículos para el suministro de agua en la ciudad.

“Ya no nos vamos a seguir calando situaciones, sobre todo con los camiones que quieren cobrar lo que les da la gana”.

“Y que quieren ponerle a los vecinos unas condiciones leoninas, cuando el agua es gratuita”, enfatizó Lacava.

HidroDrácula: Solución oportuna

El mandatario regional aseguró que esta propuesta se consolidó gracias a la articulación

con Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

“Si para trasportar el agua hacían falta tanques, gandolas y chutos, hoy tenemos una flota

extraordinaria que pudimos lograr conjuntamente con Pdvsa. Son 45 millones 600 mil

litros mensuales del vital líquido, que serán distribuidos de manera gratuita”, detalló.

Lacava, describió que las unidades de HidroDrácula están equipadas con bombas de alta

presión para surtir de manera rápida y eficiente los tanques en edificios, casas y

comunidades que así lo requieran.

“Esto es fundamentalmente producto de la crisis permanente de agua que se presentaba

en Valencia y en el estado. Donde haya situaciones de racionamiento permanente y

severo, ahí estará HidroDrácula para ayudar a las comunidades de manera gratuita”,

reiteró.

“Aquí estamos dándole respuesta al pueblo, pese a la crisis, la guerra y el bloqueo. No nos vamos a rendir, estamos resistiendo como los guerreros que somos para ayudar a nuestro pueblo. No me voy a quedar tranquilo hasta resolver los problemas que aquejan al estado”.

Manifestó que el servicio de HidroDrácula será una solución provisional, “mientras Hidrocentro resuelve el problema estructural y decide cuáles serán las políticas para consolidar y estabilizar el bombeo del Pao Cachinche y la Planta Potabilizadora Alejo Zuloaga, mientras tanto aquí estamos dando respuesta a nuestro pueblo, porque para eso fui electo”, concluyó.

Marlene Piña Acosta con nota de prensa/ACN

