La venezolana Michelle Sussett a solo aplausos del Américan Idol

Emma Watson se hizo su primer tatuaje pero tiene un error: Emma Watson no fue a la ceremonia de los Premios Oscar, pero no se perdió la fiesta que realiza la revista Vanity Fair todos los años después de la premiación. Ella suele encabezar la lista de las mejores vestidas en cualquier evento y esta vez no fue la excepción. Se presentó con un vestido negro y largo, ajustado al cuerpo y un enorme collar dorado.

Se veía increíble, pero había un detalle en su look: un nuevo tatuaje. En honor al movimiento organizado por las mujeres de Hollywood en contra del abuso sexual, Time’s Up, ella marcó esa frase en su brazo. El gesto fue poderoso, pero hubo un problemita: estaba mal escrito.

“El tiempo se ha terminado”, en inglés: Time’s Up (le faltó el apostrofe, lo cual cambia la frase)

El tatuaje de Emma Watson

En vez de usar un pin como lo han hecho otros actores hasta el momento, ella llevó el mensaje en su propia piel. Time’s Up significa «el tiempo se ha terminado» y es el mensaje que las mujeres de Hollywood están dando a los abusadores sexuales.

Es una causa muy noble, pero el único problema es que, en inglés, time’s lleva un apostrofe porque muestra que una palabra se ha omitido, en este caso time is (el tiempo se ha). Es un detalle gramatical, pero puede cambiar por completo una oración.

El tatuaje de Emma lamentablemente no tiene dicho apóstrofe:

Nunca hubieras imaginado que una persona tan famosa como Emma podría hacerse un tatuaje mal escrito y tienes razón. Por suerte, se trata de un tatuaje temporario y se irá dentro de unos días.

Algunas personas se burlaron del pequeño error, pero otras destacaron algo más importante: ¿qué importa si falta un apostrofe cuando el mensaje es tan poderoso?

Charlie Chenson – @Charbarley – Emma Watson may have missed out an apostrophe but she’s still doing more than you on the time’s up movement. #timesup

Emma Watson habrá olvidado un apostrofe, pero aun así hace más cosas que tú en el movimiento Time’s Up

ACN/Valentina Esponda

