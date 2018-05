Karateca Antonio Díaz viaja a Cochabamba por la dorada

El karateca Antonio Díaz viajó este jueves rumbo a Cochabamba, Bolivia, para retornar a la alta competencia con su presencia; en los Juegos Suramericanos que desde este sábado comenzarán a disputarse.

El vinotinto karateca Antonio Díaz está a punto de concluir su primer semestre de competencias internacionales con la presencia en su; segunda prueba del ciclo olímpico tras ganar a fines del año pasado la medalla de oro de la modalidad de; kata del karate de los Juegos Deportivos Bolivarianos celebrados en Santa Marta, Colombia.

“Los Juegos Bolivarianos, en teoría son los eventos más sencillos, a pesar que en otras oportunidades era un evento complicado; porque tenía un atleta detalla mundial como el peruano Akio Tamashiro. Hoy en día Perú sigue siendo un semillero de; competidores en kata, pero están en una etapa de renovación porque sus talentos aún son muy jóvenes”, dijo el karateca Antonio Díaz.

Karateca Antonio Díaz: el nivel va subiendo

“Ahora, en los Juegos Suramericanos el nivel va subiendo, pero mi idea siempre es afrontar los retos al máximo, preparándome; como un evento fundamental. Los que son los eventos del ciclo olímpico para mí siempre han sido muy importantes y; mi idea siempre es llegar al máximo”, agregó el atleta.

El karateca Antonio Díaz y una parte de la delegación venezolano en las justas deportivas se desplazaron hacia Bolivia para entrar en; su caso en acción muy rápido.

En el caso de la modalidad de kata del karate de los Juegos Suramericanos las competencias están previstas para este; domingo apenas un día después de la inauguración.

Aclimatación controlada

El criollo dijo que a pesar de la altura de Cochabamba (2.600 metros sobre el nivel del mar) “no se; amerita mucho tiempo de aclimatación porque en el caso del kata no es una disciplina de mucha explosividad y ese; tema de la adaptación no es un factor tan fundamental. Se compite en lapsos cortos así que no creo que; haya problemas en ese sentido”.

“Saliendo de estos Juegos Suramericanos está el Campeonato Panamericano de Karate Do así que mi preparación ha sido la misma; que para enfrentar la primera de estas competencias”, agregó.

Más que listo

El karateca Antonio Díaz retomó la regularidad de su presencia en los eventos internacionales con su participación este semestre en tres válidas; del circuito mundial de karate, los Open de París, Dubai y Holanda, pertenecientes a la Premier League 1.

También tomó parte en el clasificatorio a los Juegos Deportivo Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia.

El sorteo del draw de kata de los Juegos Suramericanos de Cochabamba se realizará un día ante de la competencia; pero por el cuadro de participantes el número de rondas para disputar no deben pasar de cuatro.

Cerrará periplo con Panamericano

Con su presencia en los Juegos Suramericanos más su participación en el Campeonato Panamericano de Karate (Santiago de Chile) Díaz; cerrará el periplo de competencias del primer semestre y enfocándose en la segunda parte del año en la cual comienzan; a valer los puntos de cara a la clasificación a los JJOO Tokio 2020.

Se preparó en Hong Kong

Para las competencias en Bolivia, Díaz también tuvo un periodo de preparación especial en Hong Kong.

Al respecto dijo: “La preparación de Hong Kong me sirvió para enfocarme el 100 por ciento en lo que era; el entrenamiento y preparación y aprovechar unas condiciones extraordinarias para entrenar. Como invitados internacionales pudimos entrenar junto con el equipo; elite y la posibilidad de tener acceso a muchas pruebas físicas, a mucho monitoreo de rendimiento y eso fue de; alguna manera una información muy valiosa para seguir aplicando en el resto de la preparación y para estos Juegos Suramericanos”.

ACN/Prensa Servicios Informativos Dialcomm

